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События Сегодня, 18:12125
До приезда копов россиянин фотографировавший обнаженных девушек в Дубае успел сбежать из ОАЭ

Российский фотограф из Петербурга Александр Тен, который принимал участие в скандальной фотосессии обнаженных девушек в Дубае, успел сбежать из ОАЭ до приезда полицейских.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Согласно данным издания, Тен сбежал вместе со своей подругой - моделью Сашей Смеловой, которая известна по фотоссесиям в стиле ню. Пара улетела в Россию. Как доказательство их недавнего пребывания в ОАЭ приводятся снимки Смеловой с логотипом фотографа, сделанные на фоне пейзажей Дубаев. Фотографии обнародованы в одном из закрытых Telegram-каналов.

При этом в полиции Эмиратов считают, что именно Тен был фотографом на скандальной съемке на балконе отеля. Также следствие уже установило, что организатором фотосессии был россиянин Алексей Концов, которого уже задержали.

Однако сам Тен сказал изданию, что действительно был в в Дубае на днях, но улетел 3 апреля. А о нашумевшей фотосессии знает только из средств массовой информации.

До приезда копов россиянин фотографировавший обнаженных девушек в Дубае успел сбежать из ОАЭ

Напомним, в Дубае за непристойное поведение задержали группу девушек, которые участвовали в обнаженной фотосессии на балконе отеля . Более десяти из них оказались украинками. Теперь девушкам грозят штрафы и тюремное заключение. По одной из версий фотоссесия могла быть частью рекламной компании порносайта.

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