"В целях разжигания войны". Как погиб 4-летний Владик Дмитриев и что это значит для ситуации на Донбассе

Вчера на кладбище в Енакиево похоронили ребенка, который 2 апреля погиб на неподконтрольной территории - как говорят его родные, а также заявляют в "ДНР" - в результате обстрела с украинского беспилотника.

На похороны приехали многие блогеры и журналисты, которые смогли на месте посмотреть, что произошло, и поговорить с родственниками мальчика.

Все время с момента его смерти Украина инцидента не комментировала. Но вчера появилось уже столько информации о трагедии, что замалчивать ее стало нельзя. И тогда последовало заявление, что ВСУ к этому непричастны.

Тем не менее, реакция пошла лишь на четвертый день после гибели ребенка. И это порождает определенные вопросы к украинскому командованию.

"Страна" реконструировала, как погиб 4-летний ребенок на Донбассе и кто мог быть к этому причастен.

От гибели до похорон

О гибели ребенка так называемая "Народная милиция ДНР" заявила днем 3 апреля. Там не уточнили, когда это произошло. Но из слов родственников позднее стало понятно, что событие случилось днем раньше - в пятницу.

Сброс взрывного устройства, по данным "ДНР", произошел вблизи дома №38 по 2-й Дорожной улице.

"В этот момент во дворе находились два мирных жителя. В результате... погиб ребенок 2016 г.р. и получила ранения различной степени тяжести местная жительница 1954 г.р., которая была доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорилось в заявлении "милиции".

Украина официально на это не реагировала. А в украинских соцсетях развернулась кампания о том, что никакого убийства не было, поскольку нет фото- и видеодоказательств.

Однако уже тогда было понятно, что ситуация серьезная. О гибели ребенка начали говорить уже не только в "ДНР", но и на уровне руководства РФ. То есть очевидно, что информация полностью фейковой быть не могла.

4 апреля вышло первое интервью с бабушкой погибшего мальчика. На видео, опубликованном сайтом News Front, она говорит, что ребенку при взрыве оторвало ножку. Мальчика зовут Владик Дмитриев, ему было 4,5 года, жил он с бабушкой и дедушкой. Ребенок погиб от взрыва, когда играл во дворе.

Тогда же появились первые фото мальчика, а также осколочные следы на фасаде дома.

После появления этой информации власти Украины продолжили хранить молчание. А в соцсетях ряд украинских наблюдателей выдвинули новые версии, почему случившееся - фейк.

Первая - поселок Александровское достаточно далеко от линии фронта - 18-20 километров, стоит не на передовой (к ней куда ближе соседний Углегорск, который стоит между поселком и позициями ВСУ).

Впрочем, для современных беспилотников это не расстояние.

Вторая - что ребенок якобы играл со взрывчаткой, потому и взорвался. Этот слух запустили сугубо на уровне "ноунеймов" из соцсетей - то есть, никому не известных людей.

5 апреля ребенка похоронили в закрытом гробу. Как говорили, его тело обезображено взрывом.

Видео похорон снимали местные журналисты, сочувствующие "ДНР". Тем не менее, происходящее там сложно назвать "постановкой" - горе родственников и соседей абсолютно неподдельное.

Также есть фотография могилы мальчика, где указано, что он погиб 2 апреля.

"Соседи слышали беспилотник"

После похорон появилось больше информации о гибели ребенка. Во-первых, удалось детальнее сфотографировать место предполагаемого взрыва.

Там отчетливо видна небольшая, размером с ладонь, выбоина в асфальте - место предполагаемого взрыва.





Также видно, что осколки от взрывного устройства полетели в разные стороны - как в стену и окна стоявшего рядом дома, так и в автомобиль, стоявший напротив.







Взрыв, по данным журналистки Екатерины Катиной, произошел так:

"Бабушка находилась в доме, мальчик выбежал во двор поиграть первым. Пока бабушка обувалась в коридоре, она услышала взрыв… туман, порох. Как только пришла в себя, увидела тело своего разорванного внука. Ему оторвало руку и обе ноги. Мы были на месте гибели, все изрешечено осколками, и даже видно кусочки человеческой плоти", - говорила Катина.

Беспилотника бабушка мальчика не видела. При этом ее саму, как выяснилось, задело не осколками снаряда, а стеклами, которые вылетели после удара. По крайней мере, уже 4 апреля она была дома и общалась с журналистами.

Они поговорили не только с бабушкой ребенка - Натальей Ивановной Терентьевой, но и с родителями мальчика, которых не было в поселке во время взрыва.

Отец Владика, Сергей Шихов, рассказал живущей в Хельсинки правозащитнице Оксане Челышевой, что соседи, им опрошенные, слышали звук беспилотника. Но при этом его самого не видели.

"На данный момент никто из тех, с кем я говорил, ничего не видел и не слышал. Но мать буквально вчера звонила: приходили ее подруги, которые живут в поселке выше по улице, намного выше... Они в это время были где-то в огороде. Погода была очень хорошая, тепленько было. Они копались в огороде. Плюс 15 было. Они слышали звук дрона. Это как они сказали маме. Но они его не видели. Это то, что я сейчас знаю", - рассказал Сергей Шилов.

О том же пишет и российская журналистка и поэтесса Анна Долгарева, которая сейчас находится на Донбассе. Она опубликовала в Facebook видеосюжет о трагедии и привела его краткое резюме:

"Соседи слышали беспилотник,

- найдены следы предположительно пластида (это данные отца мальчика - Ред.),

- Владик стоял посреди двора, бабушка надевала тапочки, чтобы пойти гулять с ним, и прогремел взрыв. Ребёнка разорвало буквально на части,

- отец искал в этот день запчасть во дворе, что опровергает версию о том, что дед принёс мину,

- расстояние до украинских позиций около 10 км,

- ямка от выстрела маленькая, с ладонь, неглубокая, разлет осколков небольшой, плотный".

По данным Челышевой, миссия ОБСЕ на Донбассе поставлена в известность о случившемся и обещала прислать своего представителя для расследования инцидента. В ОБСЕ отправлены документы - выводы судмедэкспертизы и заключение о смерти ребенка.

Кстати, последний документ официально признается властями Украины: Киев принимает свидетельства о рождении и смерти, выданные в "ДНР" и "ЛНР".

Что говорят официально. Реакция Украины, "ДНР" и России

В Донецке открыли "уголовное дело" против комбрига расположенной поблизости 59-й бригады ВСУ Геннадия Шаповала по статье "Террористический акт". То есть вина украинской армии - это уже официальная линия "ДНР".

То же самое в России. После заявлений с обвинениями в адрес Украины из Госдумы и Кремля, Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье "Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации".

Судя по сообщению на сайте Следкома - в таком применении подозревают украинскую армию.

После этого трагедию на четвертый день прокомментировала Украина.

Киев обратился в ОБСЕ с просьбой расследовать случившееся. При этом сходу обвинила "ДНР" в фальсификации событий в Александровском.

"В последнее время в информационном пространстве ОРДЛО и Российской Федерации активно распространяется информация о гибели 02.04.2021 пятилетнего ребенка и ранения женщины в частном домовладении, что находится в поселке Александровское, якобы в результате детонации взрывного устройства, сброшенного беспилотным летательным аппаратом Вооруженных Сил Украины.

Следует отметить, что российской стороной каких-либо доказательств (фото / видео-материалы; фрагменты взрывного устройства; точные координаты, время и место события; персональная информация о жертвах, характер полученных ранений и т.д.) о причастности к событию украинской стороны предоставлено не было.

Учитывая значительную удаленность н.п. Александровское от линии соприкосновения сторон,что ставит под сомнение возможность использования на таком расстоянии БПЛА, а также принимая во внимание беспочвенность обвинения, украинская сторона категорически отрицает свою причастность к случившемуся", - говорится в заявлении Трехсторонней контактной группы.

Также там заявили, что отдаленность поселка от линии фронта - 15 километров. При этом из сообщения Киева становится очевидно, что гибель ребенка Украина не отрицает.

Что понятно на данный момент?

Итак, гибель ребенка можно считать твердо установленным фактом - его не оспаривает никто.

Хотя тогда непонятно, почему по этому факту Киев не открывает уголовного дела. Что было бы логично - учитывая, что инцидент произошел в международно-признанных границах страны.

Пока же создавалось впечатление, что гибель детей на неподконтрольных территориях украинскую власть как бы и не интересует. И не только ее - ОБСЕ также до настоящего времени на месте трагедии не побывали. Последний отчет на сайте организации - за 2 апреля, где инцидент не упомянут.

Также очевидно, что ребенок погиб от взрыва. Во дворе, где это произошло, множество следов от осколков.

Остальной фактаж пока идет лишь со слов родственников мальчика, либо по информации "ДНР". И, если ОБСЕ или стороны не предъявят каких-то других доказательств, история будет скорее всего затухать в информационном поле.

Как это произошло с похожим случаем годичной давности. В апреле 2020 года в Горловке похожим образом погибла 25-летняя Мирослава Воронцова. Как утверждалось, ее тоже убил беспилотник. В Украине это дело также никто не расследовал, хотя были фото погибшей, а позже прошли ее публичные похороны.

Тогда, кстати, на Донбассе тоже было обострение, вызванное тупиком в Минских переговорах.

В соцсетях уже ширятся мнения, что нынешняя жертва - это провокация с целью разжечь войну.

"Если допустить, что боеприпас был сброшен с беспилотника, то оператор должен был четко видеть, что целью атаки является ребенок. Визуально размеры 4-летнего ребенка и взрослого отличаются в несколько раз. Не понимаю, в каком состоянии надо быть, чтобы настолько ошибиться.

Поэтому я по-прежнему придерживаюсь версии, что это не "ошибка исполнителя", а было сделано намерено, что это была именно "сакральная жертва", и это было сделано в пропагандистских целях для разжигания войны", - пишет в Facebook журналист Алексей Романов.

Если случившееся - не несчастный случай, а провокация, то какие цели она может преследовать?

Очевидно, что убийство ребенка может вызвать обострение боев. И по логике, военный ответ должна дать сторона, на чьей территории произошло убийство.

Если "ДНР" начнет в ответ усиленно обстреливать украинские позиции, Киев получит повод говорить, что противник перешел в наступление. И ввиду ситуации с гибелью ребенка - эта версия будет выглядеть достоверной. После чего аналогичные действия со стороны Украины будут выглядеть оправданными.

В этом смысле гибель Владика Дмитриева действительно может вызвать усиление военных действий. Вопрос - пойдут ли на это в Донецке и Москве?

Пока они предают этот случай максимальной огласке, но о планах дать военный ответ ничего не говорится. Более того, впервые о случившемся в Донецке рассказали только через сутки после трагедии. А фото и другие подробности с места событий появились только через два дня.

То есть шли колебания - какой подход избрать.

Очевидно, что если бы целью "ДНР" было использовать этот случай как повод для наступления - то о гибели мальчика рассказали бы в тот же день, причем во всевозможных подробностях. Но получилось так, что произошедшим больше возмущались в России, причем на самых высоких трибунах.

Это значит, что целью было показать Западу, что Украина ведет агрессивные действия против "республик" и в нынешнем обострении на фронте виновата именно она.