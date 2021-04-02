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События Сегодня, 20:5652
Условие, при котором может возобновить поставки AstraZeneca уже в июне назвала Индия

В Индии возобновят экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca уже в июне, если эпидемическая ситуация в стране улучшится. На данный момент лидеры мировых государств относятся с пониманием к задержке поставок из Индии.

Об этом исполнительный директор института сыворотки Индии Адар Пунавалла сообщил в интервью Associated Press.

Пунавалла сказал, что компания "решила временно сделать Индию приоритетом на два месяца" и надеется затем возобновить экспорт. Однако он признал, что если ситуация с ростом числа заражений коронавирусом в стране не улучшится, то этого может и не произойти.

"Мы будем вынуждены продолжать поставки в Индию и более никуда. Потому что мы должны защитить свой народ", - сказал он.

Кроме того он рассказал, что такое решение "оказало эффект на обязательства по договорам" о поставках вакцин за границу, и теперь ему звонят лидеры разных государств и ему приходится "вежливо объяснять ситуацию".

По словам Пунаваллы, большинство мировых лидеров относится к ситуации с пониманием, потому что во время пандемии они сталкиваются с похожими проблемами.

"Национализм живет до известной степени везде", - сказал Пунавалла, напомнив о мерах по ограничению экспорта вакцин в Европе и об ограничениях США на экспорт материалов, нужных для увеличения производства вакцин.

В то же время он допускает, что отсутствие этого сырья, такого как специфическая среда, необходимая для выращивания микроорганизмов, может повлиять на производство Институтом сыворотки другой вакцины, Novavax, которая все еще проходит испытания в Индии.

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Теги: news, новости, Украина, AstraZeneca, 7dniv, 7dnivinfo  
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