В АМКУ расследуют аномальный рост цен на такси

Во время первого дня жесткого карантина за маршрут, который раньше стоил не больше 200 грн, таксисты могли потребовать больше тысячи гривен.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проверит рост цен на услуги такси в 2-3 раза во время первого дня усиленного локдауна в Киеве. Об этом рассказал глава Северного межобластного территориального отделения Комитета Алексей Хмельницкий в Facebook.

По словам чиновника, помимо сообщений в СМИ по поводу цены, к ним также поступило большое количество жалоб.

Он говорит, что особенно было заметно повышение тарифов в приложениях Uber, Bolt и Uklon.

"Следует отметить, что первые две компании имеют иностранные корни и работают через соответствующие приложения. Такое количество жалоб мы не можем игнорировать", – говорит он.

Хмельницкий сообщил, что такая ситуация может говорить о нарушении закона "О защите экономической конкуренции", а также в злоупотреблении монопольным положением.