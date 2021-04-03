Парикмахерша покрылась страшной сыпью и страдала от невыносимой боли, сделав вакцину от CoViD

41-летняя парикмахерша Лия Кинг из Ланкашира, Шотландия, 12 марта сделала вакцину AstraZeneca от коронавируса, но тут же стала жертвой побочных явлений. Почти сразу у неё появились сильные неприятные ощущения: кожа покрылась сыпью, начала чесаться и гореть, словно была объята огнём. Женщина страдала от жуткой боли.

Подождав 48 часов, согласно рекомендациям, Лия обратилась в больницу. Однако, по словам пациентки, ей несколько раз отказали в помощи. Боль становилась невыносимой и не прекратилась даже спустя две недели. Из-за неё женщина не могла ухаживать за своим 13-летним сыном, страдающим аутизмом. Кроме того, мальчик боялся подходить к маме из-за её красной кожи, изо всех сил пытаясь понять, что происходит.