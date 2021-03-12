Апрельским снегом и дождем накроет сегодня Украину

В среду, 7 апреля, в Украине ожидается облачная и влажная погода. Синоптики прогнозируют в южных, восточных регионах и в Днепропетровской области умеренные, а местами значительные дожди.

Температура воздуха в этих регионах ночью +2...+8 градусов, а в дневные часы +​​11...+15.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории Украины ожидаются дождь со снегом, местами налипание мокрого снега. Днем ​​в центральных областях местами возможны значительные осадки. Температура воздуха ночью от -1 до +4 градусов. Днем воздух не прогреется выше +6.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м / с, в южных, восточных, днем ​​и в центральных областях - порывы 15-20 м / с.

На западе Украины ночью умеренный, а днем ​​небольшой снег. Ночью от 0 до -3 градусов, днем ​​+3... +6.

В Киеве 7 апреля временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, кратковременное образование снежного покрова.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в ночные часы от 0 до +2 градусов, днем до +2...+4.