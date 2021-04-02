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События Сегодня, 10:00100
Что такое комендантский час и почему о нем все чаще говорят в Украине

В Украине, и особенно в Киеве, активизировались разговоры о введении комендантского часа. 

Идут они по странному алгоритму: сначала кто-то из представителей власти "не исключает" его введения. А затем, к примеру, в Минздраве эту возможность опровергают. Что, учитывая реноме этого ведомства, воспринимается многими как угроза, что такое ограничение действительно хотят ввести. 

Комендантский час как мера борьбы с коронавирусом распространен в Евросоюзе. Украина, которая копирует, подчас весьма бездумно, многие меры европейских соседей, до сих пор столь чрезвычайных мер благополучно избегала.

У нас пока еще не было запретов ходить на улицу - ни в дневное, ни в ночное время. Но когда пандемия в марте-апреле перегрузила больницы, введение комендантского часа стали обсуждать всерьез.

Что это значит и собираются ли на самом деле ввести запрет выходить на улицу - разбиралась "Страна". 

Что говорили о комендантском часе

Впервые информацию о возможном введении комендантского часа опубликовали СМИ 31 марта - со ссылкой на источники в МВД. Эта новость прошла сразу после объявления локдауна в Киеве, который ввели по инициативе местных властей. 

Говорилось, что якобы Рада и Кабмин уже собирались ввести чрезвычайные меры в Киеве, минуя Кличко и КГГА. И мэр, мол, сработал на опережение. 

Но в Минздраве после этого слухи опровергли. 

"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласование, соответственно, Верховной Радой, утверждение президентом, после чего могут быть введены такие меры", - сказал министр Максим Степанов.

Интересно, что спикер парламента Дмитрий Разумков как раз введения чрезвычайного положения в принципе не исключал.

"К сожалению, да", - ответил он на вопрос, возможно ли введение режима ЧП в Украине. "Потому что эту статистику нужно хорошо понимать. У нас немного на второй план в информационном пространстве отошел вопрос коронавируса, в результате сегодня мы видим те показатели, о которых говорим", - объяснил Разумков, напомнив при этом, что в любом случае чрезвычайное положение может быть введено только решением Рады. А в парламент пока никто такую инициативу не подавал. 

Масла в огонь слухов подлил вчера мэр Киева. Кличко не исключил введения комендантского часа в столице. 

"Мы знаем, что сейчас его (комендантский час - Ред.) ввели многие страны Европы, и нового ничего не придумали. Есть два пути. Первый — вакцинация. До тех пор, пока у нас нет достаточного количества вакцины, остается тот же путь - разорвать цепочку заболеваемости. Если сейчас цифры будут зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас не будет другого выхода, переходить к чрезвычайному положению", - заявил градоначальник в эфире одного из каналов. 

При этом ранее в тот же день зам Кличко вообще отрицал вероятность такого исхода. 

"В Киеве точно мы даже и не говорили о введении комендантского часа. Это не наша компетенция. Для меня вообще странно слышать, откуда берутся такие слухи", - заявил Николай Поворозник.

Тем не менее после заявления Кличко Минздрав опять вышел с опровержением - правда уже не столь уверенным. По словам Степанова, введение комчаса "пока не рассматривается". Но дальше министр дал понять, что если украинцы не будут соблюдать эпидемические правила, то все может быть.

Что такое комендантский час и как его вводят?

Комендантский час - это запрет выхода на улицу всем гражданам, преимущественно в ночное время. На территории Украины такая норма, к примеру, много лет действует в "ДНР" и "ЛНР". 

В Украине комчас вводится только в том случае, если власть объявляет чрезвычайное положение. У этого процесса сложный механизм. Введение ЧП может инициировать парламент или президент своим указом. Но в любом случае утверждает эту норму Верховная Рада.

При этом нельзя путать режим ЧП с чрезвычайной ситуацией, которая юридически действует в Украине с 2020 года и по сей день. В чем их отличия - "Страна" рассказывала в материале "Комендантский час, еда по карточкам и закрытие интернета".

Вводится "чрезвычайка" не более чем на 30 дней по всей стране и не более чем на 60 - в отдельных админединицах. То есть в Киеве могут теоретически объявить режим ЧП на два месяца. 

В рамках такого режима и позволяется вводить комендантский час. Но не только его. Также власть получает право ограничивать как угодно свободу передвижения, отключать интернет, запрещать партии, останавливать выход СМИ и даже реквизировать транспорт. 

Впрочем, далеко не все модальности чрезвычайного положения могут "зашить" в постановление Рады - на практике там могут прописать лишь несколько основных мер. 

И в этом смысле надо понимать главное - Кличко ввести комчас в Киеве не может, это должно быть солидарное решение Рады и президента. Для которых объявление чрезвычайного положения в столице - сложный политический шаг. 

То есть все не так просто. 

Введут или нет?

У постоянных заявлений о комендантском часе может быть три цели.

1. Его действительно хотят ввести, и поэтому морально готовят украинцев. 

2. Власти делают замер общественной реакции на тот случай, если придется объявлять "чрезвычайку". Но пока твердых намерений сделать это нет. 

3. Ничего вводить не планируют. А заявления о комендантском часе вбрасывают, чтобы запугать население. И заставить его смириться с новым локдауном, который ввели в Киеве. 

Как бы то ни было в Сети "пробные шары" Кличко и Минздрава уже встретили с неодобрением. 

Журналист Сергей Щербина считает, что комендантский час вызовет обвальное падение рейтинга власти. 

"В ответ на публичные претензии с Банковой по поводу адской околокарантинной ситуации в Киеве, Кличко решил порассуждать в слух о комендантском часе, который должно вводить высшее руководство страны.

Ну типа троллинг такой. Общеизвестно, что центральная власть избегает ответственности за общий локдаун и его последствия, перекидывая на местных. А следующий уровень чрезвычайщины вызовет социологические последствия такие, что дай дорогу.

Просто маленькое замечание. Вы свои спецпропуска в транспорте и их последствия видели? Прям интересно взглянуть на комендантский час. Драма будет высокого уровня".

Где в Европе ввели комендантский час и как он проходит

Уже несколько месяцев комендантский час действует во Франции. С 19:00 до 06:00 жителям запрещено покидать место проживания. Также в апреле жителям французских городов запрещается удаляться от своих домов на более чем 10 км.

Сохраняется комендантский час в Словении. Он действует с 22:00 до 05:00. Выезд за пределы регионов проживания возможен при наличии веской причины. За рубеж можно выехать  лишь при условии выплаты штрафа в размере 400 евро.

Действует комендантский час в Бельгии. С 00:00 до 05:00 по стране, в столице - с 22:00 до 06:00.

Ночью запрещено покидать дома в Великобритании, Грузии, Италии.

В Германии комендантский час на свое усмотрение вводят местные власти. Запрет на выход из дома ночью уже действует в ряде немецких регионов и городов, например в Гамбурге. Со 2 апреля там запрещено покидать дома без уважительной причины с 21:00 до 05:00.

В Северной Македонии комендантский час ввели с 6 по 20 апреля. С 20:00 до 05:00 запрещается передвигаться по стране. Также в этот период на улице не разрешено собираться группами более четырех человек, заниматься в спортзалах и т.д.

До 9 апреля комендантский час объявили в Испании - с 23:00 до 06:00.Запрещено собираться группами более четырех человек в закрытых пространствах, на воздухе это число ограничено шестью.

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