На следующую неделю перенесли заседание суда по избранию меры пресечения Тупицкому

В среду, 7 апреля, суд перенес заседание по избранию пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда недавно отменил Владимир Зеленский.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Избрание меры пресечения Александру Тупицкому перенесли из-за его неявки. Следующее заседание Печерский суд назначил на четверг, 15 апреля в 10:00.

Прокурор в свою очередь подал ходатайство о принудительном приводе Тупицкого, но суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Напомним, меру пресечения Тупицкому должны избирать по подозрению в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

В ходатайстве по избранию меры пресечения следствие просит суд взять Тупицкого под залог в сумме 45 тысяч 400 грн, а также обязать Тупицкого не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями и сотрудниками секретариата КСУ, не посещать помещение и здание КСУ, сдать на хранение документы для выезда за границу.