 

Мужчина в США сорвался с высоты 300 метров и выжил

События Сегодня, 12:1556
Мужчина в США сорвался с высоты 300 метров и выжил

В США, в штате Северная Каролина мужчина несколько часов гулял в горах и сорвался с высоты 300 метров, однако ему удалось выжить и обойтись незначительными травмами.

Об этом пишет The Independent.

Происшествие случилось в воскресенье, 4 апреля. Согласно данным полиции, американец гулял по горам, поскользнулся и упал с обрыва. На место инцидента приехали спасатели, спасательная операция длилась шесть часов. После падения мужчина смог сам встать на ноги, он получил только незначительные травмы. 

"По нашим оценкам, он перекатывался/падал почти 1000 футов (304 метра - Ред.) от начала до конца", - говорится в сообщении спасателей.

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