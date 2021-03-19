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События Сегодня, 16:50259
В МВД придумали новый способ валить на экзамене по ПДД, намекая на взятку. Список вопросов

С 6 апреля в Украине изменились правила получения водительских прав. Будущим водителям помимо практической части - вождения, необходимо сдать теоретическую часть, которая и подверглась изменениям.

МВД к старым вопросам добавило новые. После чего, как стало известно "Стране", многие студенты не смогли сдать первую часть экзамена. 

Как нам рассказали будущие водители, в билетах на самую массовую категорию В внезапно появились вопросы, актуальные только для категорий С (грузовики) и D (автобусы). На которые люди, обучающиеся езде на легковушках, естественно, ответить не смогли. 

Студенты автошкол, с которыми поговорила "Страна", уверены, что экзамены на права в МВД изменили намеренно, чтобы вынудить платить взятки.

"Страна" разбиралась в нововведениях.  

Как изменились экзамены по ПДД

В конце марта МВД заявило, что вносит изменения в экзаменационные билеты, которые начнут действовать с 6 апреля.

Изменения коснутся таких тем:

  • правила дорожного движения,
  • строение и эксплуатация транспортных средств,
  • основы безопасного вождения,
  • основы права в области дорожного движения,
  • оказание первой медицинской помощи.

По данным ведомства, новые вопросы разработаны с учетом предложений преподавателей автошкол и транспортных вузов. Предложений поступило более 90.

Напомним вкратце правила самого экзамена.

Каждый билет содержит 20 вопросов и от 2 до 5 вариантов ответов. Только один из них правильный. На экзамен отводится ровно 20 минут. Время отсчитывается с момента появления на экране первого вопроса.  

Экзаменуемый может видеть потраченное время на экране компьютера. Сюда же выводится результат - количество неправильных ответов и итог теста - "экзамен сдан" или "не сдан".

Экзамен считается не сдан, когда:

  • испытуемый не уложился в 20 минут,
  • допущены три ошибки,
  • при ответе были использованы "подсказки": телефон, литература или другие электронные приборы.

Результат успешной сдачи экзамена действителен в течение 3 месяцев, после чего, если студент не смог сдать вождение, повторно теоретический экзамен назначают через 5 календарных дней. 

Практическая часть экзамена мало изменилась. Она проводится в несколько этапов. Обычно это внутренний экзамен в автошколе или на площадке для обучения основам управления и внешний экзамен в МРЭО в условиях города. На сдачу отводится три попытки. Если все они провалены - водительские курсы проходят повторно.

Обе части - практическая и теоретическая - записываются на видео. Также фиксируют дату, время и продолжительность сдачи экзамена. Видео сохраняется в электронной базе.

Но вернемся к теме вопросов, на которых уже начали массово "сыпаться" студенты. 

На каких вопросах валят в ГАИ

Студенты в Киеве, которые попали под новые правила в первый день их внедрения, рассказали "Стране", что новые вопросы вызвали провал почти у всей группы, которая пришла на теоретический экзамен.

"Сдали двое из десяти. Все засыпались на вопросах, которых до этого не было в билетах во время обучения в автошколе", - рассказал нам участник экзамена. 

Он рассказал, что ему и другим будущим водителям попадались вопросы, которые не соответствуют выбранной им категории вождения - B. "В автошколе такие варианты тестов мы даже близко не проходили", - рассказывает собеседник. 

Вот, например, вопросы, актуальные лишь для водителя общественного транспорта (категория D) 

Имеет ли право водитель троллейбуса продавать билеты пассажирам во время движения?

Предлагаются варианты ответа:

  • Разрешено в час пик
  • Разрешено
  • Запрещено

Или еще вопрос - "сколько времени разрешается отдыхать в пути водителям крупногабаритных грузовиков или автобусов?".

Очевидно, что категории B это вообще не касается. Отвечать на такие вопросы должны соискатели прав категории D (водители автобусов) и категории С (грузовиков).

Вот еще вопросв, на котором водитель легкового автомобиля может завалиться моментально:

Со сколько лет разрешается водителю перевозить организованные колонны детей? И какой минимальный стаж водителя для этого необходим.

С какого возраста дети могут ездить в автобусах самостоятельно - с 8, с 10, с 12 лет? А на междугородних автобусах?

Также на экзамене были вопросы о том, как должен поступить водитель автобуса в той или иной ситуации на дороге. Но даже на сайте онлайн-билетов GreenWay, по которому занимаются украинские автошколы, данные вопросы помечены как для категории D.

В МВД придумали новый способ валить на экзамене по ПДД, намекая на взятку. Список вопросов
В МВД придумали новый способ валить на экзамене по ПДД, намекая на взятку. Список вопросов

Еще один вопрос, который, по данным соискателей категории B, им задали на экзамене - какой должен быть стаж водителя микроавтобуса, который перевозит группы детей. 

В онлайн-тренажерах билетов указывается, что это вопрос для категории D. 

В МВД придумали новый способ валить на экзамене по ПДД, намекая на взятку. Список вопросов

То же самое - вопрос о возрасте детей, которых водители междугородних маршруток могут возить без сопровождения взрослых. 

В МВД придумали новый способ валить на экзамене по ПДД, намекая на взятку. Список вопросов

Что происходит?

Студенты автошкол, с которыми поговорила "Страна", считают, что их провоцируют на взятки. 

"Перед экзаменами в МРЭО инструктор автошколы мне сразу сказал - если будут проблемы, обращайся, решим вопрос", - рассказал нам киевлянин, который ждет своего вызова на экзамен по новым правилам. 

По его словам, цена вопроса - 300 долларов, и на экзамен в ГАИ можно не приходить. 

Расценки колеблются в зависимости от автошколы - они могут быть и ниже. Но в целом схема понятна - если перед студентами замаячит опасность не сдать экзамены в МРЭО, они будут обращаться в автошколы, чтобы уладить эту ситуацию финансово. 

А с новыми вопросами государственного теста таких случаев, судя по всему, станет еще больше. 

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