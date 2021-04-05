Ученые заявили что для победы над коронавирусом вакцинации недостаточно

Новые штаммы коронавируса, уверяют исследователи, якобы смогут преодолевать полученный иммунитет.

Международная Комиссия по общественному здравоохранению Lancet COVID-19 призывает к незамедлительным действиям в ответ на новые штаммы. По мнению ученых, самой вакцинации может быть уже недостаточно, нужно глобальное "максимальное подавление". Об этом пишет theconversation.

Согласно информации издания, после разработки вакцин от коронавируса на них возлагали большие надежды, считая, что вакцинация позволит наконец победить COVID-19. Ученые рассчитывали на идеальный сценарий, по которому вирус будет остановлен на очень низких уровнях, что позволит не допустить дальнейшего разрушения общества и значительного числа смертей.

Но с тех пор появились и распространились по миру новые штаммы, в результате чего текущие усилия по борьбе с пандемией, включая вакцинацию, оказались под угрозой срыва.

А поскольку ситуация изменилась, то успешное глобальное внедрение текущих вакцин само по себе уже не является гарантией победы над болезнью, считают исследователи.

По мнению ученых, опасность заключается в том, что возникнут варианты коронавируса, которые могут преодолеть иммунитет, полученный в результате вакцинации. Более того, во многих странах отсутствует возможность отслеживать появляющиеся штаммы с помощью геномного надзора. Это означает, что ситуация может быть даже серьезнее, чем кажется.

В связи с этим они призвали к незамедлительным действиям в ответ на новые вызовы. По их мнению, мало полагаться только на вакцины для обеспечения защиты — нужно придерживаться строгих мер для снижения риска заражения.