Почему российские войска скопились на границе с Украиной объяснил Песков

Спикер Путина заявил, что российские войска будут находиться "где угодно и сколько надо".

Группировка российских вооруженных сил РФ у границ Украины будет там столько, сколько будет признано целесообразным руководством России.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Россия никому не угрожала и не угрожает. Вооруженные силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным", — заявил он в среду, 7 апреля.

Отвечая на вопрос, как долго будет находиться группировка войск РФ вблизи украинских границ, Песков сказал: "Так долго, насколько это будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим (Владимиром Путиным. – Ред.)".

Также спикер Путина заявил, что якобы не обладает информацией касаемо планов по дислокации и передислокации российских войск.