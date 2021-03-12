Главный санврач Херсонщины предложил посыпать приезжих хлоркой

Чиновник посетовал, что в область приезжает много людей из соседних областей и они, якобы, заражают местных жителей.

Главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич заявил, что всплеск заболеваемости коронавирусом в регионе связан, в том числе, с массовым приездом людей из Николаевской области.

"В течение последних часов стремительно ухудшается эпидемическая ситуация с заболеваемостью COVID-19. Растет число инфицированных, болеют дети, болеют беременные, растет уровень госпитализации, растет смертность. Причин такой ситуации много – это и циркуляция новых более заразных штаммов, миграция населения (последние 2 недели весь Николаев находится в наших ТРЦ и развлекательных заведениях)", – написал он.

В качестве профилактической меры главный санитарный врач Херсонской области предлагает то ли в шутку, то ли всерьез посыпать приезжих хлоркой.

В комментариях под сообщением пользователь Вячеслав Гусаков спросил у чиновника, что делать с николаевцами.

"Санитарный отстрел не одобряется уголовным кодексом. Есть другие варианты?", – пишет мужчина.

На что Юрий Ромаскевич ответил: "Можем хлоркой посыпать на въезде".