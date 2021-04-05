На днях в Израиле обнародовали данные о дерзком рейде взвода мотопехотной бригады "Голани" на территорию Сирии

Со времени провозглашения независимости Израиля в 1948 году, оба государства находятся в состоянии войны. Две страны сражались в трех крупных войнах, а именно: Война за независимость Израиля(1948 г.), Шестидневная война(1967 г.) и Война Судного дня(1973 г.). Позже они были вовлечены в Ливанскую войну 1982 года. Время от времени делались безуспешные попытки достичь мира между соседними государствами.

Рейд на территорию врага

9 месяцев назад Израиль провел рейд на сирийскую территорию с целью уничтожения опорной точки. Но только сейчас нам становятся известны подробности. Взвод 12-го мотопехотного батальона "Барак" из 1-ой мотопехотной бригады "Голани" провели рейд на территории Сирии.

"Это была рутинная вахта. Внезапно мы получили приказ заходить в Сирию, без предварительной подготовки. Приказали выступать против врага", — вспоминает командир взвода, лейтенант Эльдад Едгар.

Приказ требовал уничтожить сирийский опорный пункт, находящийся очень близко к границе с Израилем. Бойцы взвода готовились до этого долгие месяцы. Но на этот раз получили настоящий боевой приказ на вражеской территории.

"Чувство пересечения линии разграничения — всегда тревожное чувство. Впервые мои бойцы переживают такое. Мы были с взведенным и готовым к бою оружием", — рассказывает Эльдад.

На точке развертывания взвод прикрывали силы боевых инженеров и военные кинологи. Они проверили участок вхождения на наличие взрывных устройств, растяжек и мин. После всех приготовлений взвод зашел на территорию Сирии.

В результате длительного рейда вражеский опорник был уничтожен, а бойцы вернулись обратно, целые и невредимые.

Один из командиров мотопехотной бригады отметил: "Мы отлично справились, именно для этого и существуют "Голани". Меня переполняло чувство уверенности, произрастающее из многочисленных тренировок и высокого уровня подготовки. Кроме того, я знал, что за моей спиной — бойцы, и это лучшие бойцы в армии".

Почему Армия обороны Израиля не послала на эту миссию специализированные силы? Почему вместо них отправили регулярный взвод мотопехотной бригады? Дело в том, что в случае эскалации конфликта с Сирией (и "Хезболлой" в соседнем Ливане), израильским войскам нужно знать местность, уметь ориентироваться на территории врага. Особенно это касается командиров. Солдаты по окончанию срочной службы уйдут в резерв, и пробудут в нем до своих 40 лет. Знания территории Сирии не будут лишними.

Большая война может случится там в любой момент. Это ведь Ближний восток.