Глава военного комитета НАТО сэр Пич встретился с главнокомандующим ВСУ

В ходе переговоров, стороны обсудили ряд важных вопросов, в том числе обострение ситуации на Донбассе и реформу Вооруженных сил.

Глава военного комитета НАТО маршала авиации сэр Стюарда Уильяма Пича провел встречу с главнокомандующим ВС Украины генерал-полковником Русланом Хомчаком. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

Во время переговоров, стороны обсудили обострение в зоне ООС и общую ситуацию с безопасностью. Сэр Стюард Пич уверил украинскую сторону в поддержке страны со стороны Альянса. В ходе встречи стороны обсудили реформу военной системы Украины и стратегическое партнерство между Украиной и НАТО.

"С удовольствием хотел бы отметить, что сотрудничество между Вооруженными силами Украины и НАТО и странами-партнерами характеризуются высшей динамикой и продолжает набирать обороты", — заявил Хомчак.

В ходе встречи Хомчак и сэр Питч посетили Национальную академию сухопутных войск, где гостя ознакомили с историей и настоящим положением ВУЗа сухопутных войск. После этого они почтили память украинских Героев, воспитанников Национальной академии, возложив цветы на Аллее славы выпускников.

После официальной части визита главнокомандующий ВСУ и представитель НАТО отправились в львовскую ратушу, где Пич оставил запись в Книге почетных гостей.