Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 апреля 2021

В Украине по состоянию на утро 8 апреля 2021 - 1 803 998 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 19 419 новых случаев в сутки.
Умерло 35 962 человек.
Выздоровело - 1 383 883.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) и областях.
14313 человек привито против COVID-19 в сутки 7 апреля 2021 в Украине.
334 578 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 334 576 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 1886 случаев / 1890 прививок;
Винницкая область - 604 случая / 690 прививок;
Волынская область - 511 случаев / 270 прививок;
Днепропетровская область - 1005 случаев / 1530 прививок;
Донецкая область - 1016 случаев / 630 прививок;
Житомирская область - 869 случаев / 460 прививок;
Закарпатская - 325 случаев / 480 прививок;
Запорожская область - 896 случаев / 810 прививок;
Ивано-Франковская область - 274 случая / 433 прививки;
Киевская область - 976 случаев / 450 прививок;
Кировоградская область - 217 случаев / 460 прививок;
Луганская область - 264 случая / 310 прививок;
Львовская область - 1255 случаев / 910 прививок;
Николаевская область - 353 случая / 350 прививок;
Одесская область - 1142 случая / 650 прививок;
Полтавская область - 738 случаев / 620 прививок;
Ровенская область - 733 случая / 410 прививок;
Сумская область - 560 случаев / 300 прививок;
Тернопольская область - 796 случаев / 470 прививок;
Харьковская область - 1427 случаев / 540 прививок;
Херсонская область - 474 случая / 100 прививок;
Хмельницкая область - 1158 случаев / 820 прививок;
Черкасская область - 822 случая / 160 прививок;
Черновицкая область - 413 случаев / 460 прививок;
Черниговская область - 705 случаев / 110 прививок.