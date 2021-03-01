Когда в Украину придет настоящее летнее тепло объявили Синоптики

В Украине в ближайшие два дня средняя дневная температура составит ниже +10 градусов. К концу недели воздух прогреется выше этой отметки.

А к 12 числу в некоторых областях будет уже выше +20 - практически настоящее лето.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В четверг, 8 апреля, практически во всех областях днем будет прохладно: +5...+8 градусов Цельсия. Только в Одессе столбик термометра едва преодолеет отметку +10. А ночью местами будут заморозки до -2.

В пятницу днем будет на пару градусов теплее, хотя ночью прихватят морозы уже до -4.

С субботы, 10 апреля, начнется заметное потепление: в центре и на востоке днем ожидается +8...+13, а на юге и западе - до +14...+15 градусов. При этом контраст с ночными показателями сохранится: в темное время суток по-прежнему будет морозно.

11 числа уже по всей стране днем будет +15. И резко потеплеет ночью - до +6...+7 градусов.

А в День космонавтики наконец-то по-весеннему распогодится. В большинстве регионов установится температура +15...+17 градусов, а на юге и востоке будет +20...+22. Ночью в этих регионах воздух тоже будет уже весьма теплым - до +12.