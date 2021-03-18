Зеленская рассказала о переменах в школьных меню с 1 сентября

Первая леди Украины Елена Зеленская объявила о том, что первый этап масштабной реформы системы школьного питания в Украине благополучно завершен.

И уже с 1 сентября 2021 года все школы должны предлагать ученикам новое меню.

Об этом супруга главы государства сообщила в своем Facebook.

"Первый этап реформирования школьного питания - обновление нормативной базы - успешно завершен. Последний и самый важный документ, "Нормы и порядок организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха", 24 марта был утвержден постановлением Кабинета Министров Украины, а вчера - официально опубликован.

Поэтому все школьные заведения с 1 сентября 2021 обязаны:

- Уменьшить количество сахара в 2-2,5 раза - до 7,5 г на один прием пищи.

- Увеличить количество фруктов до 100 г на один прием пищи.

- Уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60-80 г до 30-50 г.

- Увеличить количество мяса так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей.

- Увеличить количество молочных продуктов при формировании меню.

Ранее количество молока и кисломолочных продуктов на неделю составляло 100 мл, также было предусмотрено 100 г творога и 30 г сметаны. Новые нормы предусматривают наличие одной порции молока или молочных продуктов ежедневно, а именно: 200 мл молока или 125 мл йогурта или кефира, или 125 г творога, или 75 г сыра мягкого, или 15 г сыра твердого, или 25 г сметаны на выбор", - написала Елена Зеленская.