В полицию Чехии сдали розовый танк и самоходку

В Чехии, в ходе очередной кампании по добровольной сдаче незаконного оружия, произошел любопытный эпизод.

Житель города Градец-Кралове заявил в полицию о танке и артиллерийской самоходной установке. Причем советский танк T-34 времен Второй мировой войны был выкрашен в гламурный розовый цвет.

Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

"Эту технику мужчина держал у себя легально с 1990-х годов, но сомневался, что оно является достаточно охолощенной, то есть неприспособленной для стрельбы и поэтому рассказал об этом полиции, попросив помощи", - рассказали в пресс-службе полиции.

Эксперты осмотрели танк и самоходку, заключив, что их нужно переводить в категорию "запрещенное вооружение". При этом танк и артустановку SD-100 владельцу разрешили оставить. Полиция пришла к выводу, что техника хранилась в безопасности.