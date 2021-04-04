К похищению судьи Чауса в Молдове Украина не причастна - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не причастна к похищению экс-судьи Николая Чауса в Кишиневе.

Об этом глава МИД Украины заявил в ходе телефонного разговора с молдавским коллегой Аурелиу Чоко, как сообщает пресс-служба ведомства.

"Украина не причастна к нынешней ситуации с Николаем Чаусом, а для установления всех его обстоятельств, в частности места пребывания бывшего судьи, предлагает Молдове создать совместную рабочую группу", - приводит пресс-служба МИД слова Кулебы.

Украинский министр считает, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, "которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинского-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений".

Также Кулеба заявил, что Украина ожидала, что после положительного завершения судебного рассмотрения жалобы Чауса на отказ предоставить ему убежище, он будет экстрадирован.