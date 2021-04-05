Соцопрос показал что больше половины украинцев разговаривает в быту на русском языке

Больше половины жителей Украины в быту пользуется русским языком.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 24 по 39 марта.

51,3% респондентов используют в разговоре с семьей (дома) русский язык (исключительно на русском общаются 10,3%, преимущественно - 14,1%, в равной степени как украинский, так и русский язык употребляют 26,9% - более четверти жителей нашей страны).

В то же время 75,5% опрошенных в бытовом общении предпочитают украинский язык (исключительно на украинском общаются 34,4%, преимущественно - 14,8%, одинаково, как на украинском, так на русском общаются 26,9%).

Социологический опрос проводился методом индивидуального интервью по месту жительства среди 3000 респондентов по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность составляет от 1,1% до 1,9%.