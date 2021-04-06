Киев дал свою версию гибели 5-летнего мальчика на Донбассе

Согласно версии украинской стороны, пятилетний ребенок, который погиб в результате взрыва в поселке Александровское Донецкой области, нашел взрывчатку во дворе.

Об этом спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович рассказал в эфире "Громадського радио".

"По нашей версии, ребенок погиб от взрывного устройства, который нашел во дворе. Это свидетельствует о том, что российская сторона мало того, что оккупировала нашу землю, она там разбрасывает опасные взрывные устройства, штатные или нештатные, из-за которых погибают граждане Украины, в том числе 5-летний ребенок", - заявил Арестович.

Кроме того, он рассказал, что Украина выполняет договоренности и беспилотники ВСУ не летают над неподконтрольными территориями Донбасса. Гибель ребенка и ранение мирного жителя под Донецком будут обсуждать на заседании ТКГ 13-14 апреля.

Гибель Владислава Дмитриева в поселке Александровское. Что известно

О гибели четырехлетнего Владика Дмитриева сообщили представители "ДНР" 3 апреля.

По информации Донецка, 2 апреля ребенок играл во дворе, когда с беспилотника ВСУ была сброшена взрывчатка. Сообщалось, что ребенок получил множественные ранения и погиб.

В соцсетях сразу поднялось обсуждение. Пользователи сети усомнились в том, что могло быть намеренное убийство, ведь не были опубликованы фото и видео с места. Это подталкивало людей к мысли, что мальчик мог погибнуть от боеприпасов, которые хранили во дворе родственники.

На ситуацию обратили внимание в России, более того, стали обсуждать инцидент на уровне руководства страны. Следком РФ начал расследование инцидента.

5 марта Владика Дмитриева похоронили в закрытом гробу.

В то же время сторона Украины обратилась к ОБСЕ с просьбой проверить всю информацию, а МИД Украины также отрицает причастность украинских военных к гибели ребенка.

ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в опубликованном 6 апреля отчете. В отчете Мониторинговой миссии говорится, что 2 апреля ребенок погиб из-за взрывной травмы и осколочных ранений.

"Мальчик погиб в результате взрывной травмы и осколочных ранений в неподконтрольном правительству Александровском, а мужчина был ранен в результате обстрела в подконтрольной правительству Красногоровке Донецкой области. Миссия уточняла сообщения о ребенке, скончавшемся 2 апреля в неподконтрольном правительству с. Александровское (47 км к северо-востоку от Донецка), поселке, расположенном примерно в 14 км к югу от линии соприкосновения, и о человеке, получившем ранения в тот же день из-за обстрела с. Красногоровка (подконтрольное правительству, в 21 км к западу от Донецка)", - говорится в отчете.

Также в ОБСЕ сообщили, что 5 апреля сотрудники морга в Донецке сообщили миссии по телефону, что тело 5-летнего мальчика было доставлено 2 апреля.

"6 апреля бабушка мальчика сообщила СММ по телефону, что днем ​​2 апреля ее внук находился у ее дома на улице Дорожной в Александровском, когда она услышала звук взрыва. Бабушка добавила, что видела на улице черный и белый дым. Она сказала, что, выходя на улицу, увидела своего внука, лежащего на земле, и заметила следы осколков и следы повреждений на стене дома и ближайшем заборе. Миссия продолжит расследование этого дела", - сообщается в отчете ОБСЕ.