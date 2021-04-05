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События Сегодня, 16:0136
Огромный военный лагерь в 170 километрах от границы с Украиной создают в России

Новый военный лагерь был обнаружен в Воронежской области РФ, он расположен всего 170 километрах от границы России с Украиной.

В нем находится крупная военная техника, в том числе и танки.

Нашли полевой лагерь российские расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT), пишет ВВС. 

"С помощью видеозаписей местных жителей мы нашли один полевой лагерь под Воронежем. Люди гуляли в лесу и вышли на поле, где размещено большое количество тяжелой техники, в том числе танки", - рассказал руководитель CIT Руслан Левиев.

Согласно его данным, это новый лагерь, который находится на этапе формирования. Однако он уже достаточно большой - поле длиной 3-4 км, полностью заставленное техникой. Также на кадрах было видно, что в лагере есть палаточный городок, кухня и полевой госпиталь. Расположился он в 170 километрах от украинской границы.

"То есть вполне реально техники сделать марш-бросок (в сторону Украины - Ред.) за сутки", - говорит Левиев.

"Есть все признаки того, что это будет одно из мест, куда будут стягиваться войска. Таких мест, очевидно, будет больше одного. Ведь в одном месте всю технику, которая сейчас двигается, не разместить", – считает Левиев.

Кроме того, как рассказал руководитель CIT, на одном из видео очевидцев есть колонна в составе бронеавтомобилей "Тигр" и бортовых "Камазов" для перевозки людей. Автомобили модифицированы, такие изменения обычно использует спецназ и разведка.

Согласно информации расследования, автомобили двигались от лагеря к украинской границе. Сейчас изучаются спутниковые фотографии формирования лагеря.

"Когда он постепенно сформируется, то по спутниковым снимкам нам будет гораздо легче дать предварительную оценку того, сколько сил стянули к границе с Украиной", – сообщил Левиев.

Стягивание войск России на границе Украины - с чего все начиналось

Сообщения об активном стягивании войск России к границам Украины появились в конце марта на фоне роста напряжения на Донбассе.

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал о стягивании войск РФ к границам Украины.

Тогда Хомчак рассказал о концентрации российской техники не только на территории Донбасса и Крыма, но и у северных границ Украины - в Воронежской и Брянской области.

Хомчак заявил, что в Ростовской области базируется крупная группировка войск, которая может быть развернута в течение 1-2 дней для начала боевых действий на Донбассе.

31 марта сообщения из Украины нашли подтверждение на Западе. Так, в США подтвердили информацию о наращивании группировки российских войск у границ Украины, ситуацию, которая развивается, назвали "потенциально-неминуемом кризисе".

2 апреля эта тема стала и предметом обсуждения двух президентов - Байдена и Зеленского

Разговор президентов, касался наращивания военного присутствия России у украинцских границ, "и других аспектов взаимоотношений двух стран"

3 апреля о внимании к ситуации на украинско-российского границе заговорили и в Германии. МИД ФРГ сообщил, что "деэскалации сейчас крайне важна, чтобы не подвергнуть риску прекращени огня"

Кроме того, вопрос передвижения войск РФ у границы с Украиной стал темой обсуждения в Организации Североатлантического договора.

Тем временем в Кремле заверили, что стягивание войск к границе с Украиной не представляет угрозы "ни для одной страны мира". Пресс-секретарь российского президента Владимир Путина Дмитрий Песков рассказал, что на своей территории армия Россиможет передвигаться в том направлении, в котором считает нужным, и такие перемещения не должны беспокоить другие страны.

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Теги: news, новости, Украина, Россия, войска, 7dniv, 7dnivinfo  
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