"Началом конца Украины" в случае наступления на ОРДЛО пригрозили в Кремле

По словам Козака, если ВСУ начнут наступление, то Россия "будет вынуждена стать на защиту своих граждан".

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак пригрозил Украине, если начнется обострение на Донбассе. Об этом сообщает РБК

По его словам, начало боевых действий может вынудить Россию встать на защиту "своих граждан" на Донбассе и это станет "началом конца Украины". При этом конфликт можно урегулировать за год, если действовать последовательно и придерживаться достигнутых договоренностей. Затягивание конфликта, по мнению Козака, грозит замораживанием конфликта.

Действия Украины замглавы называет "пиар-акцией" из-за якобы имитации намерений развязать полномасштабную войну.

"Я не думаю, что его (Зеленского) поездка на Донбасс будет связана с обострением. В ответе на первый вопрос я отметил, что сегодня трудно предсказать, до чего эти дети доиграются со спичками. Вот трудно просто предсказать, до чего они доиграются. Вот то, что он поехал, — это элемент той же игры", — прокомментировал поездку президента Зеленского в зону ООС.