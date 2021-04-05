Меркель сделать Путину "мега-предупреждение" призвал посол Украины в Германии

Дипломат заявил, что его возмущает тот факт, что скопление российских войск на границе с Украиной в Германии воспринимают только как угрозу.

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель сделать "мега-сильное предупреждение" в адрес Москвы в случае новой волны военной агрессии на Донбассе.

Такое заявление он сделал в комментарии немецкому медиахолдингу RND.

Дипломат заявил, что его возмущает тот факт, что скопление российских войск на границе с Украиной в Германии воспринимают только как угрозу.

"Речь идет о конкретной подготовке к войне и очень серьезной опасности нового военного нападения на Украину", – сказал Мельник.

Он призвал власти Германии направить президенту России Владимиру Путину "жесткое предупреждение, пригрозив фатальными последствиями".

Также дипломат перечислил меры, введение которых Германией и Западом в целом поддержали бы Украину в случае расширения агрессии России:

международный бойкот и изоляция России;

"нерукопожатость" ее руководства;

новые ужесточенные санкции;

полный разрыв экономических отношений;

полное эмбарго на импорт газа, нефти и угля;

окончательный запрет на трубопровод Nord Stream 2;

замораживание российской госсобственности.

Мельник также напомнил о решениях, принятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, согласно которым, Украина должна стать членом НАТО, заявив, что Украина ожидает, что правительство Германии "наконец выполнит обещание".

Кроме того, заметил политик, Германия, как четвертый по величине экспортер оружия в мире, должна отказаться от отговорок и, наконец, помочь Украине укрепить ее обороноспособность.