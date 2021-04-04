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Заблокировать счета попавших под санкции СНБО "контрабандистов" приказал НБУ

История с санкциями против граждан Украины, которых в минувшую пятницу назвал "топ-контрабандистами" Совет нацбезопасности и обороны , получила финансовое продолжение.

Ведь санкции подразумевают в том числе остановку всех денежных перечислений/операций и блокировку счетов у всех тех, кто попал в постановление СНБО и Указ Президента (№140/2021).

В тоже время, как сообщили источники "Страны", у юридических служб банков возникли вопросы с этими блокировками.

Кто-то отказывался проводить блокировки счетов и останавливать обслуживание санкционных лиц до дальнейших разъяснений и уточнений, а кто-то - направлял запросы в Нацбанк.

Возник вопрос правоприменения: согласно действующему закону "О санкциях", санкции не могут применяться к гражданам Украины/резидентам. К своим он может применяться только в случае, если речь идет о терроризме. Но введенные 2 апреля санкции никак с терроризмом не связывались даже официально (фигурантов обвиняли в контрабанде).

Банкиров в данной истории тревожат перспектива исков со стороны физлиц и предприятий, которые могут подать непосредственно против банков за применение незаконных санкций. Ведь именно банки в данном случае должны ограничить право человека и предприятия на пользование счетом и финансовыми услугами в целом.

Чтобы финансисты все-таки включили санкции и начали блокировки счетов, Национальный банк разослал по банковской системе внутреннее письмо №25-0008/28427.

"Стране" удалось получить этот документ. Его подписал директор департамента финансового мониторинга НБУ Алексей Бережной - доверенное лицо председателя Нацбанка Кирилла Шевченко. Последний долгие годы работал с Бережным в Укргазбанке (тот занимался финмониторингом), когда возглавлял этот госбанк, а после забрал с собой в НБУ.

"Обращаем внимание на то, что согласно части третьей статьи 5 Закона Украины "О санкциях" решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению, отмене и внесении изменений в персональные санкции (предусмотренных пунктами 1-21, 23-25 части первой статьи 4 настоящего закона), которое вводится в действие указом Президента Украины, вступает в силу с издания указа Президента Украины и является обязательным к исполнению", - говорится в этом документе.

В документе выписано, что санкции от 2 апреля подпадают под соответствующее постановление Нацбанка. То, которое банки должны выполнять при применении санкций - №654 от 1 октября 2015 года: "Об обеспечении реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Чтобы не было вопросов, НБУ несколько раз в письме повторил, что банкиры обязаны выполнять санкции от 2 апреля.

"Национальный банк отмечает необходимость неукоснительного соблюдения банками и небанковскими учреждениями требований законодательства в сфере реализации санкций, в том числе решение СНБО от 02.04.2021 и ограничений, определенных в Постановлении №654", - отмечается в разъяснении.

Казалось бы, письмо Нацбанка должно оградить банки от исков со стороны лиц, попавших в санкционные списки. Однако юристы уверяют, что это только теория. Они убеждены, что финансистов ждут суды.

"Есть прямое нарушение норм закона "О санкциях" и Конституции, потому банки не смогут избежать ответственности, если с ними захотят судиться. На них могут возложить возникший ущерб, а у пострадавших компаний он может быть немалым. Понятно, что банки не хотят нести издержки и потому могли выхлопотать себе письмо НБУ, которым хотят прикрыться. Однако в суде оно не поможет: письмо - это не нормативный документ. Он не позволит избавиться от ответственности, к тому же Нацбанк имеет привычку аннулировать свои письма. Чтобы хоть как-то минимизировать риски, банкам нужно специальное постановление НБУ по санкциям. Не иначе. На такой документ уже можно ссылаться в зале суда. Тогда пострадавшая сторона будет судиться уже с Национальным банком и будет взыскивать ущерб с него, когда докажет противозаконность документа в суде", - прокомментировал "Стране" ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

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Теги: news, новости, Украина, НБУ, счета, контрабандисты, 7dniv, 7dnivinfo  
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