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События Сегодня, 20:4325
Что заявил главный переговорщик Кремля по Донбассу Козак о развитии конфликта

Заместитель главы администрации президента России и переговорщик от Кремля по Донбассу Дмитрий Козак принял участие в конференции "Россия и мир: профессиональный разговор", которая посвящена войне на востоке Украины. 

Прозвучало много достаточно резких заявлений. С одной стороны Козак предположил, что войны не будет, а происходящие сейчас события - "пиар". С другой - прямо заявил, что Россия вмешается, если Украина пойдет в наступление на Донбассе. 

"Страна" собрала главные тезисы мероприятия, которые касаются Украины, а также приводим реакцию Банковой.

"Спектакль под названием "Военная угроза""

Дмитрий Козак считает, что у Украины, скорее всего, нет реальных намерений развязать конфликт, а действия Киева на Донбасса - это пиар-акция.

"Это, скорее, пиар-действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы, скорее всего, каких-то реальных намерений развязать полномасштабную войну нет", - сказал Козак

По его мнению, поведение властей в Украине сейчас во многом зависит от внутриполитического кризиса, который сложился в стране.

"Новая политическая команда попала в тяжелую внутриполитическую ситуацию - катастрофическое падение рейтинга, развал фракции партии "Слуга народа", раздираемые противоречиями бизнес и политическая элита. Плюс пандемия и множество других политических проблем могут быть решены последовательной, кропотливой, рутинной работой по нормализации ситуации в стране", - сказал Козак.

Он считает, что происходящее - это попытка "команды 95 квартала" поставить спектакль под названием "Военная угроза", но поскольку коллеги не имеют большого политического опыта - могут заиграться".

"Я не скрываю этого, я всегда говорю, что они - дети со спичками. И когда у них что-то там случайно загорится - тоже предсказать трудно", - считает Козак.

"Будем вынуждены встать на защиту"

В ходе конференции замглавы администрации Путина Дмитрий Козак допустил сценарий, при котором Россия вмешается на Донбассе.

Развитие событий, по его словам, будет зависеть от "масштаба пожара".

"Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница (город, где во время войны в Югославии убили тысячи мирных жителей), мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту", - сказал он.

При этом, говоря о вооруженных формированиях "ДНР" и "ЛНР", Козак заявил, что они "уже достаточно закалены в боях и в состоянии удерживать атаку". Надо понимать - до подхода российских сил. 

К слову, такие заявления звучат не впервые, 7 марта о защите жителей Донбасса в случае эскалации заявили в Госдуме России. 

Однако Дмитрий Козак - это уже другой уровень и непосредственно голос Кремля. Один из тех, кто принимает решения по Донбассу. 

О выполнении Минских соглашений

Козак считает, что на разрешение конфликта на Донбассе может уйти год, но лишь если выполнять все закрепленные в Минске договоренности.

В противном случае, конфликт будет заморожен, считает Козак

"Считаю, что конфликт может быть урегулирован за год, если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Если бесконечно отделяться, как делает Украина, то боюсь, что это приведет к замораживанию конфликта", - сказал Козак.

Он критически оценил действия Украины в урегулировании конфликта. По его словам, Россия пытается помочь, но Украина эту помощь не принимает.

"Оказалось, что помочь можно тому, кто желает этой помощи", - заявил он

Он объясняет такое нежелание проблемами политического и экономического характера, которые неизбежно возникнут дальше

В Украине, по мнению Козака, есть достаточное количество избирателей, которые скептически настроены по отношению к политике руководства страны.

К тому же, сразу же после реинтеграции Донбасса в состав Украины придется решать экономические проблемы.

"Видимо, поэтому Украина занимает именно такую позицию - изнурительные бесконечные демагогические переговоры без результата. И, к сожалению, в фарватере этого движения Украины движутся и наши партнеры по Нормандскому формату", - сказал Козак.

Об участии "регионалов" в переговорах

Рассуждая о способах, которыми затягивают переговорный процесс, Козак вспомнил случай, как Украина якобы предлагала добавить в делегацию вместо сепаратистов представителей избранных местных властей до 2014 года. 

Последний раз выборы в местные советы на неподконтрольном Донбассе проводились в 2010 году. Там победили представители Партии регионов. 

На такое предложение, по воспоминаниям Козака, он отреагировал предложением ввести в переговорный процесс и президента, избранного в 2010 году (то есть Януковича), на что последовал категорический отказ.

К слову, факт подобной беседы украинская сторона отрицает.

Советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в комментарии "Стране" сказал, что впервые слышит об этом требовании. 

"Я в первый раз об этом слышу. У меня нет такой информации. При мне украинская сторона такого требования не выдвигала. Очень странная информация. Но Козак вообще много чего наговорил, что не соответствует действительности. Кто знает, откуда у него родилась эта сентенция. На переговорах я такого требования не слышал", - сказал Арестович. 

О "начале конца Украины"

Рассуждая о возможной эскалации, Козак уточнил, что "все зависит от другой стороны". Но добавил, что если Киев развяжет боевые действия н востоке Украины, "это будет концом Украины".

"Начало боевых действий - это начало конца Украины. Это самотстрел. Это выстрел себе не в ногу, а в висок. Нужно отметить, что господин Зеленский заявил, что единственный путь разрешения конфликта на Донбассе - вступление Украины в НАТО. Где Украина, где НАТО? Это тоже начало развала Украины будет, если украинцы попробуют решить конфликт таким образом. Но никогда этого не будет, НАТО не будет вмешиваться в этот конфликт", - заявил Козак.

Днем "Страна" уже писала о похожем заявлении со стороны России. Тогда первый замглавы международного комитета Совета РФ Владимир Джабаров заявил, что если Украина решит воевать с Россией, то это будет ее "последний бой".

То есть в России сейчас пытаются убедить Киев, что война на Донбассе может стать фатальной не только для группировки ВСУ в регионе, но и для Украины в целом. 

Видимо, то же послание хотят доставить Украине российские военные, которые стягивают силы не только к Донбассу, но и по всему периметру совместного кордона. 

Реакция Офиса президента Украины

На заявления Дмитрия Козака отреагировал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"Вот чем нас точно уже не удивить, так это угрожающей риторикой из Москвы. Для чего это им нужно? Очень просто: их машина пропаганды работает на усиление накала ситуации и на усиление давления. Важно понимать: это давление не только на Украину, но и на других участников Нормандского формата, на все те страны, которые поддерживают нашу территориальную целостность. А если уж в Москве продолжат упоминать трагедию в Сребренице, то не лишним будет всякий раз уточнять: почему же Россия блокировала с помощью своего права вето в Совбезе ООН соответствующую резолюцию, в которой убийство людей в Сребренице классифицировалось как геноцид", - сказал Подоляк изданию Корреспондент.net.
Он заверил, что Украина не заинтересована в какой-либо эскалации военного противостояния.
"Наша армия готова к любому развитию событий, но государственный приоритет остается неизменным – это всегда ставка на поиск дипломатического решения для прекращения войны. Украина ценит каждую жизнь своих граждан и поэтому для нас обострение ситуации на Донбассе – это действительно серьезно. Это не риторика, не пропаганда, и не дипломатические игры. А вот то, что Россия использует гибель людей для очередных политических манипуляций, – весь мир четко видит", - отметил советник главы ОП.

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Теги: news, новости, Украина, Козак, Россия, Донбасс, 7dniv, 7dnivinfo  
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