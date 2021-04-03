На карантине в библиотеке Шостки стали читать людям книги по телефону

В Шосткинской центральной городской библиотеке (Сумская область) заработал инклюзивный проект "Услышать мир, чтобы видеть жизнь".

В его рамках заведующая читальным залом Анжелика Пенкина читает людям книги по телефону.

Об этом сообщает сайт Шостка.INFO.

Как сказано на сайте, проект запустили около двух недель назад по просьбе новой пользовательницы библиотеки, которая по определенным причинам не может читать сама.

За это время проект стал довольно востребованным: у Пенкиной уже восемь читателей-слушателей. Причем двое из них не из Шостки, а из города Кролевец.

"Живое общение, особенно во время карантина, ничто не заменит", - отметили библиотекари.

Читатели по телефону не только слушают, но и обсуждают произведение, делятся впечатлениями, обмениваются мнениями.