У Зеленского ответили на заявления Козака по Донбассу

Киев, рассказали в Офисе президента, против эскалации на Донбассе. Но ВСУ готовы к любому развитию ситуации.

В Офисе президента Украины отреагировали на заявления заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака касаемо ситуации вокруг Донбасса.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что официальный Киев не удивляет риторика Кремля, передает Корреспондент.

"Их машина пропаганды (российская. – Ред.) работает на усиление накала ситуации и на усиление давления. Это давление не только на Украину, но и на других участников Нормандского формата, на те страны, которые поддерживают нашу территориальную целостность", – сказал Подоляк.

По мнению политика, Кремль напрасно проводит аналогии между Донбассом и Сребренице, где, как известно, произошло самое большое массовое убийство в Европе после окончания Второй мировой войны. Тогда было убито до 8 тысяч взрослых мужчин из числа боснийских мусульман.

"Если уж в Москве продолжат упоминать трагедию в Сребренице, то не лишним будет всякий раз уточнять: почему же Россия блокировала с помощью своего права вето в Совбезе ООН соответствующую резолюцию, в которой убийство людей в Сребренице классифицировалось как геноцид", – считает Подоляк.

По его словам, украинская власть не заинтересована в эскалации ситуации на востоке страны.

"Наша армия готова к любому развитию событий, но приоритет остается неизменным – это ставка на поиск дипломатического решения для прекращения войны. Украина ценит каждую жизнь своих граждан, для нас обострение ситуации на Донбассе – это действительно серьезно", – указал советник главы Офиса президента.

Политик полагает, что весь мир четко видит то, что Россия использует гибель людей для очередных политических манипуляций.