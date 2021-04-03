ЕСПЧ заявила что обязательная вакцинация населения законна

Согласно решению суда, обязательные прививки не противоречат Европейской конвенцией о правах человека.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге в четверг, 8 апреля постановил, что обязательная вакцинация может быть необходимой и является законной в демократических обществах.

Deutsche Welle уточняет, что это первый случай, когда данный суд рассматривал вопрос об обязательности вакцинации.

Издание пишет, что решение приняли в ответ на жалобы граждан Чехии касаемо обязательной вакцинации детей.

В постановлении суда сказано, что политика Чехии в области здравоохранения не противоречит статье о праве на уважение частной жизни в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека.

А обязательные прививки, которые ввели чешские органы здравоохранения, соответствуют "наилучшим интересам" детей.

"Цель должна заключаться в том, чтобы каждый ребенок был защищен от серьезных заболеваний с помощью вакцинации или же за счет коллективного иммунитета", – сказано в постановлении в суде.

Deutsche Welle отмечает, что хотя решение ЕСПЧ и не касалось вакцинации от коронавируса, оно может иметь последствия, особенно для тех, кто до этих пор заявлял об отказе от вакцинации.

Эксперты полагают, что данное решение в условиях пандемии увеличит вероятность обязательной вакцинации.