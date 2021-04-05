Священников за пасхальную службу без масок задержали во Франции

Священников взяли под стражу по обвинению в "умышленном создании угрозы для жизни других". Прокуратура уже начала расследование.

В Париже (Франция) два священнослужителя в четверг, 7 апреля были помещены под стражу для проведения допроса по мессе в церкви в центре Парижа, во время которой не соблюдались санитарные правила.

Об этом, ссылаясь на парижскую прокуратуру, сообщает 20 minutes.

Lʼunion уточняет, что двух священников взяли под стражу по обвинению в "умышленном создании угрозы для жизни других", а также не ношении маски и собрании более шести человек без соблюдения дистанции.

Le Parisien пишет, что традиционная обрядовая месса состоялась в субботу, 3 апреля ​​в церкви Сен-Эжен-Сент-Сесиль. На кадрах видео видны священники, на которых нет масок, они стоят близко друг к другу.

Прокуратура Парижа в связи с этим инцидентом начала расследование. В тот же день Парижская епархия заявила, что "поражена очевидным несоблюдением основных инструкций по соблюдению социальной дистанции".