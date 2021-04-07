Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 апреля 2021

В Украине по состоянию на утро 9 апреля 2021 - 1 823 674 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 19 676 новых случаев в сутки.

Умерло 36 381 человек.

Выздоровело - 1 395 104.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.

18569 человек привито против COVID-19 за сутки 8 апреля 2021 в Украине.

353 147 человека привито от начала прививочной кампании.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 1864 случая / 1850 прививок;

Винницкая область - 640 случаев / 670 прививок;

Волынская область - 448 случаев / 560 прививок;

Днепропетровская область - 1665 случаев / 1990 прививок;

Донецкая область - 1146 случаев / 510 прививок;

Житомирская область - 647 случаев / 840 прививок;

Закарпатская - 236 случаев / 580 прививок;

Запорожская область - 823 случая / 650 прививок;

Ивано-Франковская область - 231 случай / 549 прививок;

Киевская область - 1265 случаев / 1970 прививок;

Кировоградская область - 207 случаев / 680 прививок;

Луганская область - 226 случаев / 350 прививок;

Львовская область - 1639 случаев / 1540 прививок;

Николаевская область - 372 случая / 180 прививок;

Одесская область - 1194 случая / 710 прививок;

Полтавская область - 848 случаев / 730 прививок;

Ровенская область - 557 случаев / 580 прививок;

Сумская область - 820 случаев / 360 прививок;

Тернопольская область - 373 случая / 490 прививок;

Харьковская область - 1194 случая / 550 прививок;

Херсонская область - 317 случаев / 300 прививок;

Хмельницкая область - 1094 случая / 1050 прививок;

Черкасская область - 834 случая / 180 прививок;

Черновицкая область - 377 случаев / 560 прививок;

Черниговская область - 659 случаев / 140 прививок.