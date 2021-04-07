Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 апреля 2021

В Украине по состоянию на утро 9 апреля 2021 - 1 823 674 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 19 676 новых случаев в сутки.
Умерло 36 381 человек.
Выздоровело - 1 395 104.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях.
18569 человек привито против COVID-19 за сутки 8 апреля 2021 в Украине.
353 147 человека привито от начала прививочной кампании.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 1864 случая / 1850 прививок;
Винницкая область - 640 случаев / 670 прививок;
Волынская область - 448 случаев / 560 прививок;
Днепропетровская область - 1665 случаев / 1990 прививок;
Донецкая область - 1146 случаев / 510 прививок;
Житомирская область - 647 случаев / 840 прививок;
Закарпатская - 236 случаев / 580 прививок;
Запорожская область - 823 случая / 650 прививок;
Ивано-Франковская область - 231 случай / 549 прививок;
Киевская область - 1265 случаев / 1970 прививок;
Кировоградская область - 207 случаев / 680 прививок;
Луганская область - 226 случаев / 350 прививок;
Львовская область - 1639 случаев / 1540 прививок;
Николаевская область - 372 случая / 180 прививок;
Одесская область - 1194 случая / 710 прививок;
Полтавская область - 848 случаев / 730 прививок;
Ровенская область - 557 случаев / 580 прививок;
Сумская область - 820 случаев / 360 прививок;
Тернопольская область - 373 случая / 490 прививок;
Харьковская область - 1194 случая / 550 прививок;
Херсонская область - 317 случаев / 300 прививок;
Хмельницкая область - 1094 случая / 1050 прививок;
Черкасская область - 834 случая / 180 прививок;
Черновицкая область - 377 случаев / 560 прививок;
Черниговская область - 659 случаев / 140 прививок.