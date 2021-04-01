Рабочий мебельной фабрики в Техасе открыл огонь в офисе

В США произошел очередной массовый расстрел.

Вчера, 8 апреля, в городе Брайан (штат Техас - Ред.) рабочий мебельной компании устроил стрельбу в административном офисе.

Один человек погиб на месте и еще четверо менеджеров были ранены в перестрелке, как передает телеканал ABCNews.

Когда полиция прибыла на место ЧП, стрелок уже скрылся. Позднее он был задержан в округе Граймс, сообщил шериф Дональд Соуэлл. Сейчас он находится под стражей.

При задержании подозреваемого также был ранен офицер Департамента общественной безопасности. Сообщается, что он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

По словам начальника полицейского управления Брайана Эрика Буске, четверо раненых доставлены из офиса в региональную больницу в тяжелом состоянии. Еще один человек госпитализирован после перенесенного приступа астмы.