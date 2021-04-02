 

Украина устроит в ООН фотовыставку о ядерной катастрофе

События Сегодня, 09:3183
Украина устроит в ООН фотовыставку о ядерной катастрофе

В этом году исполнится 35 лет самой страшной ядерной катастрофы в истории человечества, взрыву на Чернобыльской АЭС. 

Постоянная миссия Украины при ООН в Нью-Йорке и Украинский институт проведут серию мероприятий, посвященных этой скорбной дате.

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в сети.

"9 апреля 2021 в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке откроется фотовыставка "Чернобыль 35: современная история катастрофы", посвященная 35-летию Чернобыльской трагедии. В течение недели представители иностранных делегаций смогут посмотреть архивные фото и материалы, которые рассказывают не только о самой страшной катастрофе человечества, но и о роли лжи и масштабного искажения информации советским режимом, повлекшими Чернобыльскую трагедию и усилившую ее последствия", - заявили организаторы.

Архивные материалы и фото для выставки предоставили Национальный музей "Чернобыль", Центральный государственный кинофотофоноархив имени Пшеничного, Государственное агентство развития туризма и Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. Также некоторые фото предоставлены миссиями Швеции, Латвии и Эстонии.

23 апреля под эгидой Программы развития ООН в виртуальном формате состоится ежегодная встреча Межведомственной целевой группы ООН (IATF) по вопросам Чернобыля, во время которой будут рассмотрены практические аспекты предоставления международной помощи пострадавшим от этой аварии странам.

А 26 апреля на Генеральной Ассамблее ООН состоится онлайн-дискуссия с профессором истории Украины, директором Украинского научно-исследовательского института Гарвардского университета Сергеем Плохием и профессором Ольгой Бертельсен из Эмбри-Реддл Колледжа безопасности и разведки (США). Мероприятие состоится перед специальным памятным заседанием Генеральной Ассамблеи ООН, посвященным 35-летию Чернобыльской катастрофы.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Чернобыль, катастрофа, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Доллар и евро немного
Доллар и евро немного "потяжелели" перед выходными
2-апр-2021, 10:19
Безвизовый режим для китайских туристов с 1 апреля по 30 сентября ввел Зеленский
Безвизовый режим для китайских туристов с 1 апреля по 30 сентября ввел Зеленский
24-мар-2021, 10:19
Цель вчерашних дебатов в ООН назвал Кулеба
Цель вчерашних дебатов в ООН назвал Кулеба
24-фев-2021, 13:07
Генассамблею ООН созвала Украина
Генассамблею ООН созвала Украина
18-фев-2021, 18:04
Дело MH17 не раньше конца 2023 года завершит суд ООН
Дело MH17 не раньше конца 2023 года завершит суд ООН
8-фев-2021, 21:47

Последние новости

11:44
События
Военный капеллан чудом поборол "ковидную" пневмонию в Прикарпатье
11:42
События
На Волыни украинские истребители учатся сбивать низколетящие цели
11:40
События
Пытаясь сделать селфи на крыше поезда в Одессе подросток получил ожоги 90% тела
11:37
События
Свои доходы скрывает нардеп Устинова
10:52
События
В Одессе во время конфликта мать ударила свою 10-летнюю дочь горячей сковородкой
10:37
События
Алгоритм действий при отказе семейного врача дать направление на бесплатный Covid-тест напомнили медики
10:06
События
Два пункта вакцинации временно закрыли в США
09:31
События
Украина устроит в ООН фотовыставку о ядерной катастрофе
09:26
События
Рабочий мебельной фабрики в Техасе открыл огонь в офисе
09:24
События
На сбои в работе социальных сетей жалуются пользователи Facebook и Instagram
08:47
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 апреля 2021
Вчера, 2021-04-08
23:13
События
Священников за пасхальную службу без масок задержали во Франции
23:11
События
ЕСПЧ заявила что обязательная вакцинация населения законна
23:01
События
У Зеленского ответили на заявления Козака по Донбассу
23:00
Политика
Почему все говорят об отставке Юрия Витренко и кто его выбивает из Кабмина
22:58
События
Переговоры о закупке вакцины "Спутник V" у России начало правительство Германии
22:52
События
Особенности принятия наследства ребенком в Украине разъяснил Минюст
22:50
События
На карантине в библиотеке Шостки стали читать людям книги по телефону
22:48
События
Упростить мобилизацию для нужд армии транспорта предприятий хочет Рада
20:43
События
Что заявил главный переговорщик Кремля по Донбассу Козак о развитии конфликта

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 апреля 20214247
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 апреля 20212407
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 апреля 20211503
"В целях разжигания войны". Как погиб 4-летний Владик Дмитриев и что это значит для ситуации на Донбассе620
Продление тотального карантина в Киеве до 10 мая допустил Кличко586
Огромный военный лагерь в 170 километрах от границы с Украиной создают в России560
В МВД придумали новый способ валить на экзамене по ПДД, намекая на взятку. Список вопросов522

Досуг

Какой компьютер выбрать школьнику
Какой компьютер выбрать школьнику
В современном мире люди уже не мыслят себя без компьютера. Его используют во всех сферах жизни. Ну и понятное дело, что на сегодняшний день практически во всех учебных учреждениях процесс обучения также проходит с участием ПК. Какой же выбрать для школьника?
Сегодня, 11:4656
Какая секция больше всего подойдет для гиперактивного малыша?
Какая секция больше всего подойдет для гиперактивного малыша?
Занятия плаванием в бассейне. Секция тенниса: большого и настольного. Тренировки по спортивным танцам и легкой атлетике. Восточные единоборства и разные виды борьбы. Игра в шахматы. Секция по футболу.
Сегодня, 00:01129
Модные тренды 2021: детские сарафаны
Модные тренды 2021: детские сарафаны
Ищете платье для девочки, которое не только оправдает ваши ожидания, но и порадует ребенка? В таком случае обязательно обратите внимание на несколько вопросов. Тогда вы обязательно сделаете ставку на правильную модель.
7-апр-2021, 16:52188
Кровельные элементы безопасности: снегозадержатели
Кровельные элементы безопасности: снегозадержатели
В зимнее время на крышах многих домов залегает толстый слой снега. Когда он начинает опускаться, он становится опасным. Чаще всего это происходит в период оттепелей.
7-апр-2021, 13:45168
Гидропилинг: встречаем весну с новым аппаратом
Гидропилинг: встречаем весну с новым аппаратом
Долгожданная весна всегда вызывает светлые эмоции обновления и ожидания чуда. Особенно после этой зимы, щедро побаловавшей украинцев снегом и холодом.
7-апр-2021, 11:20195
Выбор и покупка тормозных дисков для автомобиля
Выбор и покупка тормозных дисков для автомобиля
Покупка любой запчасти для автомобиля – дело ответственное и серьезное, не терпящее халатного и легкомысленного подхода. Особенно это касается выбора тормозных дисков – важнейшей детали, от которой зависит эксплуатационные свойства транспортного средства.
6-апр-2021, 18:40246

События

Военный капеллан чудом поборол "ковидную" пневмонию в Прикарпатье
Военный капеллан чудом поборол "ковидную" пневмонию в Прикарпатье
Медики не могут поверить в исцеление священника Василия Довганюка, ведь болезнь поразила 85% его легких.
Сегодня, 11:4463
На Волыни украинские истребители учатся сбивать низколетящие цели
На Волыни украинские истребители учатся сбивать низколетящие цели
Пилоты Севастопольской бригады тактической авиации выполняют полеты день-ночь в пункте постоянного базирования.
Сегодня, 11:4268
Пытаясь сделать селфи на крыше поезда в Одессе подросток получил ожоги 90% тела
Пытаясь сделать селфи на крыше поезда в Одессе подросток получил ожоги 90% тела
Юные украинцы рискуют своими жизнями ради ярких фотографий, потому что устные предупреждения не помогают.  
Сегодня, 11:4066
Свои доходы скрывает нардеп Устинова
Свои доходы скрывает нардеп Устинова
Народный депутат фракции "Голос" Александра Устинова скрывает реальное имущество семьи, не декларируя доходы и состояние супруга, что должно стать предметом проверки НАПК.
Сегодня, 11:3772
В Одессе во время конфликта мать ударила свою 10-летнюю дочь горячей сковородкой
В Одессе во время конфликта мать ударила свою 10-летнюю дочь горячей сковородкой
В результате девочка получила ожоги бедра и ягодиц.
Сегодня, 10:5276
Алгоритм действий при отказе семейного врача дать направление на бесплатный Covid-тест напомнили медики
Алгоритм действий при отказе семейного врача дать направление на бесплатный Covid-тест напомнили медики
Украина обеспечивает бесплатное тестирование на Covid-19 всем гражданам при наличии симптомов на основании приказа МОЗ Украины от 17.09.2020 № 2122.
Сегодня, 10:3788
7 Днів