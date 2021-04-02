Украина устроит в ООН фотовыставку о ядерной катастрофе

В этом году исполнится 35 лет самой страшной ядерной катастрофы в истории человечества, взрыву на Чернобыльской АЭС.

Постоянная миссия Украины при ООН в Нью-Йорке и Украинский институт проведут серию мероприятий, посвященных этой скорбной дате.

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в сети.

"9 апреля 2021 в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке откроется фотовыставка "Чернобыль 35: современная история катастрофы", посвященная 35-летию Чернобыльской трагедии. В течение недели представители иностранных делегаций смогут посмотреть архивные фото и материалы, которые рассказывают не только о самой страшной катастрофе человечества, но и о роли лжи и масштабного искажения информации советским режимом, повлекшими Чернобыльскую трагедию и усилившую ее последствия", - заявили организаторы.

Архивные материалы и фото для выставки предоставили Национальный музей "Чернобыль", Центральный государственный кинофотофоноархив имени Пшеничного, Государственное агентство развития туризма и Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. Также некоторые фото предоставлены миссиями Швеции, Латвии и Эстонии.

23 апреля под эгидой Программы развития ООН в виртуальном формате состоится ежегодная встреча Межведомственной целевой группы ООН (IATF) по вопросам Чернобыля, во время которой будут рассмотрены практические аспекты предоставления международной помощи пострадавшим от этой аварии странам.

А 26 апреля на Генеральной Ассамблее ООН состоится онлайн-дискуссия с профессором истории Украины, директором Украинского научно-исследовательского института Гарвардского университета Сергеем Плохием и профессором Ольгой Бертельсен из Эмбри-Реддл Колледжа безопасности и разведки (США). Мероприятие состоится перед специальным памятным заседанием Генеральной Ассамблеи ООН, посвященным 35-летию Чернобыльской катастрофы.