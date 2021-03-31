Два пункта вакцинации временно закрыли в США

После массовых проявлений серьезных негативных побочных эффектов у вакцины AstraZeneca, похожие проблемы возникли и у компании Johnson & Johnson в США.

Два прививочных пункта в Северной Каролине и Колорадо временно закрылись после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия после получения прививки Johnson & Johnson. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

В штате Северная Каролина вакцинация была приостановлена вчера, 8 апреля, после того, как побочные реакции были обнаружены у 18 человек. По словам чиновников здравоохранения округа Уэйк, четыре человека были доставлены в местные больницы для обследования.

До прекращения деятельности центра было всего вакцинировано 2 300 человек. Власти округа заявили, что решение было принято совместно с Департаментом здравоохранения и социальных служб Северной Каролины в целях предосторожности после консультаций с Johnson & Johnson.

В штате Колорадо место массовой вакцинации было временно закрыто в среду, 7 апреля, после того, как у 11 человек возникли побочные реакции. Два человека были доставлены в ближайшую больницу в целях предосторожности.

Однако, побочные реакции были зарегистрированы всего у 0,62% из всех вакцинированных в Колорадо. Среди таких реакций отмечались тошнота и головокружение.

Представитель Johnson & Johnson заявил, что компания тщательно рассматривает любые сообщения о нежелательных проявлениях у людей, получивших их вакцину.