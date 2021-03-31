В Одессе во время конфликта мать ударила свою 10-летнюю дочь горячей сковородкой

В результате девочка получила ожоги бедра и ягодиц.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.
"Потерпевшей врачи диагностировали ожоги бедра и ягодиц I-II степени. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас она проходит лечение амбулаторно", - рассказали в полиции.
К правоохранителям с заявлением обратился отец девочки.
Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В рамках начатого производства проведут судебно-медицинская экспертизу, которая установит степень тяжести причиненных девочке телесных повреждений.