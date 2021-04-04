Свои доходы скрывает нардеп Устинова

Народный депутат фракции "Голос" Александра Устинова скрывает реальное имущество семьи, не декларируя доходы и состояние супруга, что должно стать предметом проверки НАПК.

Речь об этом идёт в публикации журналиста Сергея Иванова в блоге на Цензор.нет

"Устинова — декларативная бессребреница, непримиримый борец с коррупцией и непрозрачностью, только если это не касается её лично. Если открыть электронную декларацию Устиновой, то сразу видна фраза "Член семьи не предоставил информацию". Эта фраза встречается в её декларации несколько раз – в разделах "Доходы, в том числе подарки", "Банковские и другие учреждения, в которых открыты счета субъекта декларирования или членов его семьи" и "Денежные активы", — говорится в публикации.

Автор отмечает, что нардеп декларирует квартиру в Киеве, арендованную квартиру в США, автомобили и даже домашних животных, но скрывает состояние мужа.

"Получается, что Устинова либо не смогла уговорить супруга Алексея Яцука предоставить ей информацию, или, что вероятнее, просто сокрыла эти сведения", — подчеркнул журналист.