Пытаясь сделать селфи на крыше поезда в Одессе подросток получил ожоги 90% тела

Юные украинцы рискуют своими жизнями ради ярких фотографий, потому что устные предупреждения не помогают.

В Одессе подросток получил тяжелые травмы, когда пытался сделать селфи на поезде. Об этом в "Фейсбук" написала Елена Буйневич, глава Департамента образования и науки Одесского городского совета.

По словам чиновницы, ребенок забрался на крышу поезда для снимка и получил ожог 90% тела. Елена Буйневич выразила надежду, что пострадавший поправится, и призвала родителей работать над воспитанием детей. По ее мнению, обычные разговоры и предупреждения не помогают, ведь подростки слишком легкомысленны и часто уверены в своей неуязвимости. Поэтому подросткам необходимо показывать катастрофические последствия рискованных выходок.

Пресс-служба полиции Одесской области подтвердила слова Буйневич. По данным правоохранителей, инцидент произошел на станции "Одесса — Застава 1", когда подросток бегал по крыше поезда.

"Не работают наши беседы. И домашние не работают. Вопреки профессии считаю, что в этом вопросе помогают только страшные фото. И многократное повторение — мы, увы, не бессмертны! И не неуязвимы. И это физика. Это ток. Это смертельно. А не селфи и красота. Взрослые, кстати, я не вижу такие селфи в сети. Если видите — бросайте. Может, предупредим", — отметила Елена Буйневич.

В комментариях она добавила, что вопреки правилам психологии заставила своего сына посмотреть на пострадавшего. Как считает чиновница, лучше пусть у ребенка будет шок от увиденного, чем от удара током.