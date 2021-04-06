На Волыни украинские истребители учатся сбивать низколетящие цели

Пилоты Севастопольской бригады тактической авиации выполняют полеты день-ночь в пункте постоянного базирования.

Учебные полеты проходят в условиях небольшого снегопада. Пилоты улучшают навыки групповой работы на малых высотах, атаки наземных целей, отрабатывают сложные маневры, а также атаки низколетящих малоскоростных целей на самолетах МиГ-29, МиГ-29УБ, Л-39М1. Об этом сообщает Информационное агентство Министерства обороны Украины.

Летные характеристики МиГ-29 МУ1:

Максимальная скорость: 2450 км/ч

Крейсерская скорость: 850 км/ч

Практическая дальность: 1430 км

Практический потолок: 18000 м

Вооружение:

Пушка 30 мм (150 снарядов)

Ракеты "воздух-воздух" и неуправляемые бомбы

Летные характеристики Л-39М1:

Максимальная скорость: 785 км/ч

Крейсерская скорость: 390 км/ч

Дальность полета: 980 км

Практический потолок: 11500 м

Вооружение:

Управляемые и неуправляемые ракеты, неуправляемые бомбы

Как сообщили в бригаде тактической авиации, кроме плановых летных смен истребители несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. Охрана воздушного пространства на северном направлении является крайне важной задачей в нынешних реалиях. Опытные пилоты уверяют, что уровень подготовки летного состава до войны с Россией и нынешний — не сравнить. То, что раньше считалось достаточно высоким уровнем подготовки, сейчас является только базовым.