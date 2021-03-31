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События Сегодня, 11:4461
Военный капеллан чудом поборол "ковидную" пневмонию в Прикарпатье

Медики не могут поверить в исцеление священника Василия Довганюка, ведь болезнь поразила 85% его легких. 

Военный капеллан "Карпатской Сечи" обратился в больницу Коломыи в тяжелом состоянии и за несколько дней справился с коронавирусной пневмонией, от которой едва не умер. Василий Довганюк рассказал о своих переживаниях порталу "Еспресо.Захід".

Долгое время священник из Прикарпатья думал, что у него обычная простуда, а потому попал в больницу с коронавирусом и поражением 78% легких. "Как вы вообще еще ходите?", — недоумевали врачи. На следующий день поражение увеличилось до 85%, Василий не смог самостоятельно дышать, и на него надели кислородную маску. 

"Появился страх, паника, отнимало ноги. Я видел, как одна женщина перед смертью снимала маску, хотя без нее задыхалась. Люди вести себя очень страшно в панике. Чтобы не паниковать, я молился", — рассказал капеллан.

По словам жителя Ивано-Франковской области, он уже чувствовал приближение смерти, но через несколько дней чудом выздоровел — это показала серия контрольных рентгеновских снимков. Врачи звали коллег и были шокированы таким резким ухудшением. 

"Ваши легкие кто-то подменил, такое просто не может быть", — передал Василий слова медиков. 

На первых снимках легкие священника были настолько поражены инфекцией, что на них "живого места не было", а к моменту контрольных — полностью очистились. Как подчеркнул Довганюк, во время лечения он ни разу не снимал с запястья свою вервичку с молитвой. 

"То был Сам Господь Он мне на чистом легком оставил аккуратные рубцы, которые образуют маленький знак креста. Чтобы я не забыл, что со мной было", — утверждает священник

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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