Поучаствовать в заседании Верховного суда об аннексии Крыма лично захотел Янукович

Беглый экс-президент Виктор Янукович заявил о готовности участвовать в заседании Верховного суда по делу об аннексии Крыма.

Об этом в соцсети сообщил его адвокат Виталий Сердюк.

"Виктор Янукович сегодня обратился в Верховный Суд с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению кассационной жалобы на решения Оболонского районного суда Киева и Киевского апелляционного суда в деле о потере Крыма", - говорится в сообщении.

Виталий Сердюк считает, что только личное участие Януковича в судебном процессе позволит ему "считаться законным, непредвзятым и не нарушающим право лица на защиту".

По словам адвоката, бывший глава государства уже много раз пытался принять участие в судебных заседаниях онлайн, но ему отказывали все суды, кроме Святошинского суда, который в 2016 году рассматривал дело Беркута.