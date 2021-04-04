Умер 99-летний муж королевы Елизаветы II принц Филипп

В пятницу, 9 апреля, умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп, ему было 99 лет.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский, родился 10 июня 1921. До своего столетнего юбилея он не дожил ровно два месяца.

У Филиппа и Елизаветы четверо детей:

Чарльз, принц Уэльский (родился 1948),

принцесса Анна (1950 года рождения),

принц Эндрю, герцог Йоркский (1960 года рождения),

принц Эдвард, граф Уэссекский (1964 года рождения).

Принц Филипп на греческом острове Корфу и был крещен по православному обряду. Он - сына короля Греции Георга I и младшего брата короля Константина I.

С рождения носил титул принца Греческого и Датского.

После отречения Константина в сентябре 1922 года от престола семья была изгнана из Греции и поселилась в Париже. В 1928 году Филиппа отправили к родственникам в Лондон. С 1933 по 1935 год он учился в школе в Германии, потом в Шотландии. В 1939-1940 годах учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте.

После выпуска получил звание мичмана и прошел на Военно-морском флоте всю Вторую мировую войну. Окончив ее в звании старшего лейтенанта.