 

Ученые обнаружили десятки ультракомпактных карликовых галактик

События Сегодня, 16:3846
Ученые обнаружили десятки ультракомпактных карликовых галактик

По словам исследователей, очень компактные и массивные галактики располагаются в скоплении Форнакса.

Ученые обнаружили 44 новые ультракомпактные карликовые галактики (UCD). Найденные объекты, скорее всего, принадлежат скоплению Форнакса. Об этом сообщает Phys.org.

Открытие сделали астрономы из Гронингенского университета в Нидерландах и других стран мира.

UCD – это очень компактные галактики c большой звездной популяцией, включающей около 100 млн звезд. Эти сверхмассивные звездные системы могут дать важную информацию о формировании и эволюции галактик во Вселенной.

Скопление Форнакса, расположенное примерно в 65 млн световых лет от Земли, является вторым по величине скоплением галактик поблизости. Благодаря своему расположению, это ценный источник о скоплениях галактик в целом. Предыдущие наблюдения за кластером Форнакса выявили в общей сложности 61 ультракомпактную карликовую галактику.

Теперь же группа астрономов во главе с Теймуром Сайфоллахи из Университета Гронингена заявляет, что были обнаружены десятки новых UCD, которые также связаны со скоплением Форнакса. Путем анализа данных Fornax Deep Survey (FDS), Vista Hemisphere Survey (VHS) и архивных наборов данных от телескопа VISTA, ученые отыскали 44 потенциальных кандидата на UCD на окраинах этого кластера.

"С помощью глубоких оптических изображений Fornax Deep Survey в сочетании с данными в ближнем инфракрасном диапазоне мы повторно посетили скопление Форнакса и впервые систематически искали кандидатов в UCD", – отмечают авторы исследования.

Изначально, команда отобрала 220 кандидатов UCD, после чего сократила список до 44 объектов. Последние имеют самую высокую вероятность действительно оказаться ультракомпактными карликовыми галактиками. Отмечается, что почти все недавно обнаруженные кандидаты в UCD расположены за пределами ядра скопления Форнакс (более 1170 световых лет от центра скопления).

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, галактики, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Как коронавирус влияет на психику людей, перенесших заражение выяснили ученые
Как коронавирус влияет на психику людей, перенесших заражение выяснили ученые
7-апр-2021, 09:54
По версии ученых на краю солнечной системы находится черная дыра
По версии ученых на краю солнечной системы находится черная дыра
3-апр-2021, 10:23
Найдены новые блокирующие коронавирус препараты
Найдены новые блокирующие коронавирус препараты
4-мар-2021, 22:46
Еще одну разновидность COVID нашли в Великобритании
Еще одну разновидность COVID нашли в Великобритании
16-фев-2021, 10:29
Учёные обнаружили, что ежедневное употребление яиц увеличивает риск смерти
Учёные обнаружили, что ежедневное употребление яиц увеличивает риск смерти
11-фев-2021, 13:45

Последние новости

17:10
События
Где сейчас бывший судья Чаус и кто на самом деле выкрал его из Молдовы
16:41
Политика
Посол Франции заявил что Зеленский на следующей неделе встретится с Макроном
16:38
События
Ученые обнаружили десятки ультракомпактных карликовых галактик
14:25
События
Умер 99-летний муж королевы Елизаветы II принц Филипп
14:23
События
Поучаствовать в заседании Верховного суда об аннексии Крыма лично захотел Янукович
14:21
События
Срочно ввести общенациональный локдаун Кличко призвал Кабмин
11:44
События
Военный капеллан чудом поборол "ковидную" пневмонию в Прикарпатье
11:42
События
На Волыни украинские истребители учатся сбивать низколетящие цели
11:40
События
Пытаясь сделать селфи на крыше поезда в Одессе подросток получил ожоги 90% тела
11:37
События
Свои доходы скрывает нардеп Устинова
10:52
События
В Одессе во время конфликта мать ударила свою 10-летнюю дочь горячей сковородкой
10:37
События
Алгоритм действий при отказе семейного врача дать направление на бесплатный Covid-тест напомнили медики
10:06
События
Два пункта вакцинации временно закрыли в США
09:31
События
Украина устроит в ООН фотовыставку о ядерной катастрофе
09:26
События
Рабочий мебельной фабрики в Техасе открыл огонь в офисе
09:24
События
На сбои в работе социальных сетей жалуются пользователи Facebook и Instagram
08:47
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 апреля 2021
Вчера, 2021-04-08
23:13
События
Священников за пасхальную службу без масок задержали во Франции
23:11
События
ЕСПЧ заявила что обязательная вакцинация населения законна
23:01
События
У Зеленского ответили на заявления Козака по Донбассу

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 7 апреля 20214260
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 8 апреля 20212440
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 9 апреля 20212155
"В целях разжигания войны". Как погиб 4-летний Владик Дмитриев и что это значит для ситуации на Донбассе638
Огромный военный лагерь в 170 километрах от границы с Украиной создают в России611
Продление тотального карантина в Киеве до 10 мая допустил Кличко607
Умер 99-летний муж королевы Елизаветы II принц Филипп550

Досуг

Какой компьютер выбрать школьнику
Какой компьютер выбрать школьнику
В современном мире люди уже не мыслят себя без компьютера. Его используют во всех сферах жизни. Ну и понятное дело, что на сегодняшний день практически во всех учебных учреждениях процесс обучения также проходит с участием ПК. Какой же выбрать для школьника?
Сегодня, 11:4673
Какая секция больше всего подойдет для гиперактивного малыша?
Какая секция больше всего подойдет для гиперактивного малыша?
Занятия плаванием в бассейне. Секция тенниса: большого и настольного. Тренировки по спортивным танцам и легкой атлетике. Восточные единоборства и разные виды борьбы. Игра в шахматы. Секция по футболу.
Сегодня, 00:01144
Модные тренды 2021: детские сарафаны
Модные тренды 2021: детские сарафаны
Ищете платье для девочки, которое не только оправдает ваши ожидания, но и порадует ребенка? В таком случае обязательно обратите внимание на несколько вопросов. Тогда вы обязательно сделаете ставку на правильную модель.
7-апр-2021, 16:52202
Кровельные элементы безопасности: снегозадержатели
Кровельные элементы безопасности: снегозадержатели
В зимнее время на крышах многих домов залегает толстый слой снега. Когда он начинает опускаться, он становится опасным. Чаще всего это происходит в период оттепелей.
7-апр-2021, 13:45177
Гидропилинг: встречаем весну с новым аппаратом
Гидропилинг: встречаем весну с новым аппаратом
Долгожданная весна всегда вызывает светлые эмоции обновления и ожидания чуда. Особенно после этой зимы, щедро побаловавшей украинцев снегом и холодом.
7-апр-2021, 11:20208
Выбор и покупка тормозных дисков для автомобиля
Выбор и покупка тормозных дисков для автомобиля
Покупка любой запчасти для автомобиля – дело ответственное и серьезное, не терпящее халатного и легкомысленного подхода. Особенно это касается выбора тормозных дисков – важнейшей детали, от которой зависит эксплуатационные свойства транспортного средства.
6-апр-2021, 18:40258

События

Где сейчас бывший судья Чаус и кто на самом деле выкрал его из Молдовы
Где сейчас бывший судья Чаус и кто на самом деле выкрал его из Молдовы
Вчера стало известно, что беглого из Украины бывшего судью Николая Чауса похитила в Кишеневе группа украинцев.
Сегодня, 17:1048
Ученые обнаружили десятки ультракомпактных карликовых галактик
Ученые обнаружили десятки ультракомпактных карликовых галактик
По словам исследователей, очень компактные и массивные галактики располагаются в скоплении Форнакса.
Сегодня, 16:3849
Умер 99-летний муж королевы Елизаветы II принц Филипп
Умер 99-летний муж королевы Елизаветы II принц Филипп
В пятницу, 9 апреля, умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп, ему было 99 лет.
Сегодня, 14:25550
Поучаствовать в заседании Верховного суда об аннексии Крыма лично захотел Янукович
Поучаствовать в заседании Верховного суда об аннексии Крыма лично захотел Янукович
Беглый экс-президент Виктор Янукович заявил о готовности участвовать в заседании Верховного суда по делу об аннексии Крыма.
Сегодня, 14:2379
Срочно ввести общенациональный локдаун Кличко призвал Кабмин
Срочно ввести общенациональный локдаун Кличко призвал Кабмин
Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Сегодня, 14:2178
Военный капеллан чудом поборол "ковидную" пневмонию в Прикарпатье
Военный капеллан чудом поборол "ковидную" пневмонию в Прикарпатье
Медики не могут поверить в исцеление священника Василия Довганюка, ведь болезнь поразила 85% его легких.
Сегодня, 11:4482
7 Днів