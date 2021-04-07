Ученые обнаружили десятки ультракомпактных карликовых галактик

По словам исследователей, очень компактные и массивные галактики располагаются в скоплении Форнакса.

Ученые обнаружили 44 новые ультракомпактные карликовые галактики (UCD). Найденные объекты, скорее всего, принадлежат скоплению Форнакса. Об этом сообщает Phys.org.

Открытие сделали астрономы из Гронингенского университета в Нидерландах и других стран мира.

UCD – это очень компактные галактики c большой звездной популяцией, включающей около 100 млн звезд. Эти сверхмассивные звездные системы могут дать важную информацию о формировании и эволюции галактик во Вселенной.

Скопление Форнакса, расположенное примерно в 65 млн световых лет от Земли, является вторым по величине скоплением галактик поблизости. Благодаря своему расположению, это ценный источник о скоплениях галактик в целом. Предыдущие наблюдения за кластером Форнакса выявили в общей сложности 61 ультракомпактную карликовую галактику.

Теперь же группа астрономов во главе с Теймуром Сайфоллахи из Университета Гронингена заявляет, что были обнаружены десятки новых UCD, которые также связаны со скоплением Форнакса. Путем анализа данных Fornax Deep Survey (FDS), Vista Hemisphere Survey (VHS) и архивных наборов данных от телескопа VISTA, ученые отыскали 44 потенциальных кандидата на UCD на окраинах этого кластера.

"С помощью глубоких оптических изображений Fornax Deep Survey в сочетании с данными в ближнем инфракрасном диапазоне мы повторно посетили скопление Форнакса и впервые систематически искали кандидатов в UCD", – отмечают авторы исследования.

Изначально, команда отобрала 220 кандидатов UCD, после чего сократила список до 44 объектов. Последние имеют самую высокую вероятность действительно оказаться ультракомпактными карликовыми галактиками. Отмечается, что почти все недавно обнаруженные кандидаты в UCD расположены за пределами ядра скопления Форнакс (более 1170 световых лет от центра скопления).