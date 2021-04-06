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События Сегодня, 17:1029
Где сейчас бывший судья Чаус и кто на самом деле выкрал его из Молдовы

Вчера стало известно, что беглого из Украины бывшего судью Николая Чауса похитила в Кишеневе группа украинцев.

Среди них, по данным журналистов, оказались действующие сотрудники Главного управления разведки Минобороны и отставные полицейские. Все преимущественно из Львовской области.

Источники подтвердили "Стране", что занималась похищением Чауса украинская военная разведка. По нашим данным, судья сейчас в Украине. Но вот официально его предъявить публике в статусе подозреваемого пока не могут: похитители сработали слишком топорно и засветились. И теперь непонятно как легализовать его присутствие в Украине.

Фигура Чауса знаковая не только потому, что он пять лет назад попался на крупной взятке. Этот судья считался одним из "карманных" служителей Фемиды в обойме тогдашнего президента Порошенко и его "смотрящего" за судами, нардепа Александра Грановского. И именно они, по распространенной версии, его затем незаконно вывезли в Молдову, спасая от суда в Украине.

И если целью нынешнего похищения Чауса были показания на Порошенко и Ко - то теперь вся эта история может ударить скорее по Зеленскому, чем по его предшественнику. 

Разбирались, что сейчас с Чаусом и как его "извлечение" из Молдовы отразится на Украине. 

Что известно о деле Чауса

Николай Чаус - бывший судья Днепровского суда Киева. 

В 2016 году он попался на взятке в 150 тысяч долларов, которые закопал у себя на огороде в трехлитровых банках. Взятка пошла на условный срок для женщины, которую обвиняли в торговле наркотиками. 

Чауса не задержали, поскольку согласие на это должна была давать Рада. Пока шел этот процесс, судья исчез из Украины и позже объявился в Молдове.

Как позже рассказал экс-депутат Александр Онищенко, Чауса вывезли из Украины по приказу Порошенко. Распоряжение исполнил "смотрящий" за судебной системой Александр Грановский, а также ряд офицеров службы безопасности президента и ГУР.

По некоторым данным, "приютить" судью согласился бизнес-партнер Порошенко - молдавский олигарх Влад Плахотнюк. 

Внимание Администрации президента к судье связано с тем, что Чаус, как утверждают эксперты, являлся "карманным судьей" Порошенко. Его называли одним из главных фальсификаторов судебных дел в Украине. То есть он мог стать ценным свидетелем против экс-президента. 

По материалам следствия, которые цитируются в СМИ, Чаус покинул Украину, не проходя пограничного контроля. 

С 2016 года судья - в международном розыске. Примерно с тех же пор в Молдове шли суды о его экстрадиции. Чаус просил политического убежища, но бывший президент Игорь Додон в этом отказал. Чаус дошел до Верховного суда, но и там последовал отказ. 

Это, кстати, совпало с тем, как пошатнулись в Молдове позиции друга Порошенко - олигарха Плахотнюка, которого внесли под санкции США. 

В марте 2021 года возобновились судебные слушания по экстрадиции судьи в Украину. А 3 апреля стало известно, что Чауса похитили в Кишиневе - прямо на улице, у спорткомлекса, где тренировался сын бывшего судьи.

МВД Молдовы позже официально заявило, что Чауса вывезли на территорию Украины.

А вчера украинские и молдавские журналисты заявили, что группа из десяти похитителей состоит из украинцев. Причем как минимум двое из них имеют прямое отношение к Главному управлению разведки Минобороны и еще один - бывший полицейский. 

Журналисты установили имена двух разведчиков, которые могут иметь отношение к похищению Чауса - это Юрий Коваленко и Андрей Куценко. Они были зарегистрированы по адресам воинских частей ГУР. 

А бывший полицейский - Александр Костенюк - ранее работал во львовском уголовном розыске, где занимал одну из руководящих должностей. Его уволили из полиции за пытки и вымогательство. Сейчас он является частным детективом.

Также расследователи получили копии паспортов ранее судимого львовянина Олега Стадника и бывшего старшего инструктора в отдельном отряде спецназначения Нацгвардии Михаила Булеги. 

Булега подтвердил журналистам, что ездил в Молдову на отдых, и отрицал свою причастность к исчезновению экс-судьи Чауса. В целом большинство предполагаемых похитителей - из Львовской области.

"Операция засвечена"

"Страна" узнала новые подробности похищения судьи в Молдове. 

Как рассказал нам источник, близкий к Офису президента, операция по "извлечению" Чауса была санкционирована из Офиса президента. Курировало ее Главное управление разведки Минобороны. 

Сам Чаус на данный момент находится в Украине и содержится на одном из секретных объектов спецслужб - то есть, без решения суда. Но общественности его пока предъявить не могут по ряду причин. 

Во-первых, по нашей информации, во время похищения Чауса сильно избили. 

Во-вторых, операция по его похищению была засвечена. Молдавское следствие уже установило всех причастных. И это тянет на серьезный международный скандал (о чем еще будет сказано ниже).

Теперь украинские власти не понимают, как им легализовать появление Чауса в стране. Официальной экстрадиционной процедуры не было, добровольно он в Украину тоже не въезжал. 

И на данный момент, по нашим данным, идет проработка вариантов, как теперь объяснить появление Чауса в Украине. Один из сценариев - "выкинуть" судью на границе с Молдовой, чтобы потом там задержать его уже официально. 

Но уже сейчас понятно, что в это никто не поверит - учитывая данные молдавской стороны, которая фактически обвиняет Украину в похищении. Как вряд ли поверят, если судья вдруг появится на публике и расскажет, что добровольно вернулся в Украину. 

Засветка с похищением сыграла с украинскими властями злую шутку. Теперь, если они предъявят Чауса, то Украина покажет прецедент похищений людей, минуя нормы международного права. 

Киев и раньше обвиняли в этом россияне, но доказательств не приводили. В случае же похищения Чауса участие украинских силовиков уже приобрело характер подтвержденного. 

То есть скандал, в случае легализации Чауса в Украине, будет неминуем. И он явно перекроет и вероятные показания судьи против Порошенко (если он их даст), и сам факт его незаконного вывоза в Молдову в 2016 году. Ведь по сути у Зеленского теперь сделали то же самое - только более грубыми методами. 

И в этом смысле операция по возвращению опального судьи в Украину явно сорвана. Информационных дивидендов с нее Банковая не получит. 

На международном уровне хедлайнером обвинений в адрес Украины может стать Молдова, где, возможно, пройдут досрочные выборы в парламент (вердикт по этому поводу Конституционный суд должен вынести 15 апреля).

И в свете этого похищение экс-судьи может вызвать масштабный политический кризис в соседней стране.

Оппозиция в лице экс-президента Додона уже раскручивает тезис, что глава страны Майя Санду "сдала" Чауса Украине, то есть действовала в сговоре с украинскими спецслужбами. А сегодня силами сторонников Додона - партии социалистов - в парламенте страны создали следственную комиссию по истории с Чаусом.  

Надо думать, что и сама Санду не в восторге от того, как в ее столице хозяйничают иностранные "гости". И вопросы к Украине будут ставиться серьезные. 

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Теги: news, новости, Украина, Чаус, 7dniv, 7dnivinfo  
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