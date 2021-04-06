Чиновника в Северной Корее казнили из-за медленной работы

На мужчину якобы написали донос властям и обвинили в "антиреволюционной" деятельности.

Чиновника в Северной Корее подвергли смертной казни якобы из-за того, что он жаловался на нехватку оборудования и ресурсов, а также "медленно" работал.

Как сообщает Daily NK, мужчину по фамилии Пак назначили председателем специальной комиссии для налаживания дистанционного обучения в Северной Корее.

Однако, утверждает издание, из-за нехватки оборудования и нужных ресурсов дело практически не сдвинулось с мертвой точки.

Пака такое положение дел не устраивало, поэтому он постоянно выражал недовольство другим членам комиссии.

Один из них пожаловался на Пака председателю Университета имени Ким Ир Сена, который и написал донос на недовольного чиновника.

Daily NK пишет, что Пак якобы был казнен в марте 2021 года. Его обвинили в "антипартийной и антиреволюционной деятельности в сфере образования".

Также утверждается, что "идеологическую проверку" пройдут еще 20 профессоров, состоявших в комиссии.