Хомчак заявил что силовой сценарий освобождения Донбасса неприемлем

Украина ставит на первое место своих жителей. А освобождение территории при помощи военных, рассказал он, приведет к большому количеству жертв.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил о том, что для Украины силовой сценарий развития ситуации в зоне ООС является неприемлемым. Об этом идется в сообщении Генштаба в Фейсбуке.

Урегулирование международного вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях возможно политико-дипломатическим путем. Так решили в высшем руководстве страны, поэтому силовой путь наименее вероятен.

"Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем приведет к гибели большого количества гражданского населения и потерь среди военнослужащих, что является неприемлемым для Украины", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что Украина на первое место ставить жизнь своих граждан. Но при этом Вооруженные силы готовы к эскалации конфликта в районе ООС и вокруг Украины.

ВСУ активно сотрудничают с НАТО, углубляется сотрудничество в Черноморском регионе и принимает участие в совместных учениях. Но партнерство с Альянсом носит исключительно мирный характер, который направлен на повышение обороноспособности Украины.

"Евроатлантический выбор Украины является суверенным правом нашего государства, на которое не имеет права влиять Россия", — подытожил Хомчак.