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События Вчера, 21:3050
В ВОЗ боятся, что при накоплении мутаций коронавируса существующие вакцины перестанут работать

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что эффективность вакцин от COVID-19 может снизиться.

Препараты станут менее действенными при значительных мутациях коронавируса.

Об этом гендиректор ВОЗ заявил 9 апреля во время медиабрифинга, транслировавшегося на Ютуб.

"Как вы знаете, вирус быстро меняется, происходит мутация, и у нас есть несколько вариантов из разных стран. Если мутация вируса довольно значительная, если изменение поведения вируса довольно значительное, даже те вакцины, которые у нас есть сейчас, могут не сработать", - спрогнозировал Гебрейесус.

Он добавил, что вакцины обновляются не так быстро, как мутирует коронавирус. В этой связи он призвал страны объединить усилия в разработке новых видов лекарств и препаратов.

Также Гебрейесус сказал, что если оперативно не увеличить охват вакцинацией, вирус получит пространство для распространения, циркуляции и последующей мутации. По его предположению, в этом случае новые варианты, против которых существующие препараты неэффективны, проникнут и в те страны, где охват вакцинацией высок.

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