Указ о санкциях против Януковича, Азарова, Пшонки и других чиновников подписал Зеленский

Зеленский подписал указ о введение в действие решения СНБО о санкциях против Януковича, Азарова и других украинских экс-чиновников.

"Ввести в действие решение СНБО от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции)" (прилагается). Контроль над выполнением решения СНБО… возложить на секретаря СНБО", - говорится в тексте соответствующего указа №151/2021 от 9 апреля, опубликованного на сайте главы Украинского государства.

Решение было принято ещё 19 марта, но указ Зеленский подписал только сейчас.

С полным списком попавших под санкции можно ознакомится здесь.