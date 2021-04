На 51-м году жизни в США умер рэпер DMX

Неделю назад его госпитализировали после сердечного приступа, вызванного передозировкой наркотиков.

В возрасте 50 лет скончался рэпер DMX. Об этом сообщает Pitchfork со ссылкой на семью рэпера.

Рэпер был госпитализирован 2 апреля после передозировки наркотиков и последующего сердечного приступа в своем доме в штате Нью-Йорк.

По словам семьи, в последние несколько дней он находился на аппарате жизнеобеспечения.

"Мы ценим вашу поддержку в это непростое время. Пожалуйста, уважайте наше право на приватность, пока мы переживаем потерю нашего брата, отца, дяди и человека, которого мир знал как DMX", — говорится в заявлении семьи.

DMX входит в пятерку самых успешных хип-хоп-исполнителей в США. Общий тираж его записей превышает 23 миллиона копий. Его альбом 1999 года "…And Then There Was X" стал мультиплатиновым благодаря успеху синглов "Party Up" и "What’s My Name".

Помимо множества хитов, DMX также стал кинозвездой, появившись в фильмах "Ромео должен умереть", "Смертельные раны" и других. Его последний альбом "Undisputed" вышел в 2012 году. Последний сингл "Bain Iz Back" он выпустил в начале 2017 года.