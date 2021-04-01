Олимпийская чемпионка совершила пробежку в герметичном пузыре, в который поступал только выхлоп из водородного двигателя Hyunda

Пока Илон Маск со своей компанией Tesla Motors продолжает мечтать о том, как пересадить мир с нефтяной иглы на электрическую, компания Hyundai гнет свою линию. Совсем недавно в сети было опубликовано новое видео, которые стало частью рекламной кампании Hyundai Nexo – одного из последних экологически чистых внедорожников на электродвигателе, который питается от водородных топливных элементов.

К рекламной акции привлекли испанскую пловчиху и олимпийскую чемпионку 2016 года — Мирей Бельмонте Гарсию. На сегодняшний день данная особа признана лучшей спортсменкой Испании, а также является послом марки Hyundai. В рамках акции, женщина совершила длительную пробежку в герметичному пузыре, в который по трубе поступал выхлоп из двигателя Hyundai Nexo.

Как несложно догадаться, таким образом создатели водородной машины хотели продемонстрировать, что их автомобиль вырабатывает только 99.9-процентный кислород и воду в качестве отработки. Что ж, остается только пожелать удачи Hyundai в продвижении на рынок своих технологий и идей о том, как должен быть устроен транспортный рынок будущего.